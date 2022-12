Karen Bass asume puesto como la nueva alcaldesa de Los Ángeles

Karen Bass prestó su puesto como la alcaldesa número 43 de Los Ángeles el domingo en una inauguración histórica en el Teatro Microsoft, convirtiéndose en la primera mujer y la segunda persona de raza negra en dirigir la ciudad.

Bass prestó juramento ante la vicepresidenta Kamala Harris, exsenadora de California y la primera mujer en servir como la segunda al mando de la nación.

Casi todos los funcionarios importantes de la ciudad, junto con el gobernador Gavin Newsom, asistieron a la ceremonia.

“Hacer historia con cada uno de ustedes hoy es un momento monumental en mi vida y para Los Ángeles”, dijo Bass en su discurso.

Bass abordó lo que describió como un "punto de inflexión en nuestra historia", con temas que incluyen "la pandemia, la economía que cambia rápidamente, el clima que cambia rápidamente, el costo de vida y 40,000 personas durmiendo en la calle". ”

“Creo que los tiempos de inflexión requieren reflexión. Creo que es hora de que los angelinos nos recordemos de dónde venimos y quiénes somos”, dijo.

Bass dijo que declarará el estado de emergencia por falta de vivienda en su primer acto como alcaldesa el lunes, lo que provocó una gran ovación de muchos en la audiencia. La declaración de emergencia "reconocerá la gravedad de nuestra crisis y abrirá nuevos caminos para maximizar nuestra capacidad de trasladar urgentemente a las personas al interior, y hacerlo para siempre".

“Creará la estructura necesaria para que tengamos una estrategia verdadera, unificada y en toda la ciudad para ponernos en el camino para resolver la falta de vivienda”, dijo Bass.

El plan de Bass también incluye albergar a 17.000 personas sin hogar en su primer año. Dijo que Los Ángeles se ha ganado la "corona vergonzosa" de tener algunos de los vecindarios más superpoblados del país y pidió a los residentes que "daran la bienvenida a la vivienda en todos los vecindarios".

“Conocemos nuestra misión: debemos construir viviendas en todos los vecindarios”, dijo Bass. “No podemos seguir sobrepoblando barrios que ya están sobrepoblados”.

Sobre el crimen, Bass buscó una estrategia para hacer que los vecindarios sean seguros “que sea informado por nuestras comunidades”, que incluye el lanzamiento de una Oficina de Seguridad Comunitaria.

“Por supuesto, debemos detener los crímenes en curso y responsabilizar a las personas”, dijo Bass. “Algunos vecindarios han pedido oficiales adicionales y los cumpliremos. Pero lo que piden los vecindarios y lo que necesitan es tan diverso como nuestra ciudad”.

Inicialmente, la ceremonia del domingo estaba programada para llevarse a cabo fuera del Ayuntamiento, pero el pronóstico de lluvia obligó a cambiar el lugar al interior. En cambio, Bass prestó juramento en el escenario del teatro, con dos grandes letras "LA" en el molde del letrero LAX a su derecha y una imagen de los escalones del ayuntamiento de Spring Street detrás del escenario.

“En los 241 años de historia de nuestra ciudad, nunca habíamos presenciado un día como hoy cuando Los Ángeles se reunió para celebrar el juramento de la alcaldesa Karen Bass”, dijo Mark González, presidente del Partido Demócrata del Condado de Los Ángeles, en un comunicado. .

Los artistas sorpresa en la inauguración incluyeron a Stevie Wonder, quien cantó "Keep Our Love Alive'' y "Living for the City", y Chloe Bailey y Las Cafeteras. Amanda Gorman, la primera Poeta Nacional Juvenil Laureada, que también pronunció un poema en la toma de posesión del presidente Joe Biden, dijo en su lectura del domingo que "el tiempo de nunca antes ha pasado oficialmente".

“Porque donde hay voluntad, hay mujeres”, dijo Gorman. "Y donde hay mujeres, siempre hay un camino".

El evento del domingo marcó la primera toma de posesión de un alcalde en Los Ángeles en casi una década, con el alcalde saliente Eric Garcetti ocupando el cargo desde 2013.

Bass derrotó a Rick Caruso el 8 de noviembre en una carrera costosa ya veces polémica.

Ella heredará el liderazgo de una ciudad que lidia con un escándalo que ha envuelto al Ayuntamiento durante los últimos dos meses, luego de que tres miembros del consejo y un alto funcionario laboral del condado participaran en una conversación grabada en octubre de 2021 que incluía comentarios racistas e intentos de manipular la redistribución de distritos. .

Las consecuencias han seguido afectando al Ayuntamiento, con el concejal Kevin de León, uno de los participantes en la conversación, que regresó inesperadamente a la cámara el viernes, provocando el caos mientras continúa desafiando los llamados a renunciar. Más tarde, De León peleó con un activista en un evento de iluminación del árbol navideño el viernes por la noche.

El presidente del Concejo Municipal, Paul Krekorian, quien tomó juramento a cinco nuevos miembros del concejo municipal y a un nuevo abogado y controlador de la ciudad en la ceremonia del domingo, dijo que no hay líder más capaz de unir a la ciudad que Bass.

“Este es un momento de desafíos sin precedentes en nuestra ciudad, pero hoy, cuando miro a esta audiencia y veo a las personas con nosotros, sé que también es un momento de oportunidades sin precedentes”, dijo Krekorian.

Krekorian agregó que Bass tendrá una “parte muy fuerte en el Concejo Municipal de Los Ángeles”, una señal positiva para Bass, quien necesitará que el concejo renueve su estado de emergencia por personas sin hogar cada mes.

Bass, de 69 años, creció en medio del movimiento de derechos civiles con tres hermanos en los barrios de Venice y Fairfax. Ella se sintió atraída por la comunicación.

Se sintió atraída por el activismo comunitario después de ver el movimiento en la televisión, y se ofreció como voluntaria para la campaña presidencial de Robert F. Kennedy en 1968 cuando tenía 14 años. Bass dijo que aunque sus padres no vivieron para verla asumir el cargo electo, “su amor, apoyo y orientación son por qué me presento ante ti hoy.”

El padre de Bass huyó del sur de Jim Crow durante la gran migración afroamericana después de la Segunda Guerra Mundial y encontró trabajo como cartero. Su cheque de pago apoyaba a Bass y sus hermanos, y permitió que su madre eligiera ser ama de casa.

“Cuando pienso en los sueños de los trabajadores de hoy, reflexiono sobre el hecho de que mi madre y mi padre pudieron comprar una casa en Los Ángeles para su familia de seis con un cheque de pago”, dijo Bass.

La carrera organizadora de Bass comenzó en 1990 cuando fundó Community Coalition, un grupo de justicia social del sur de Los Ángeles en respuesta a la crisis del crack y la cocaína. En 2004, Bass era la única mujer negra en la Legislatura estatal cuando fue elegida para la Asamblea. Cuatro años más tarde, se convirtió en la primera mujer negra en dirigir la cámara. Bass fue elegido miembro de la Cámara de Representantes de EE. UU. en 2010 y presidió el Caucus Negro del Congreso en 2019 y 2020.

El presidente pro-Tempore del Senado estatal, Toni Atkins, dijo que Bass no se postuló para alcalde por "crédito o oportunidades para tomar fotografías".

“Ella está aquí para trabajar”, dijo Atkins. “Ella está aquí porque ama esta ciudad, ama a su gente. Ella está aquí para responder a la llamada de servicio. Y así es ella”.

El nuevo alcalde pidió a la ciudad que se concentre en las soluciones en lugar de la jurisdicción, para unir los brazos en lugar de señalar con el dedo.

“Si solo nos enfocamos en atraer a las personas, abordar sus necesidades de manera integral y trasladarlos a viviendas permanentes con una forma de pagar sus facturas, salvaremos vidas y salvaremos nuestra ciudad”, dijo Bass. “Esa es mi misión como su alcaldesa”.

Bass dijo que su padre le enseñó a ser una pensadora crítica ya comprender el contexto histórico de los acontecimientos nacionales e internacionales.

“Mis conversaciones diarias con él me llevaron a hacer un compromiso de por vida para hacer todo lo posible para cambiar el mundo”, dijo.

A través de la “inasequibilidad, la dificultad, la lucha que enfrentan los trabajadores hoy en Los Ángeles”, Bass dijo que los angelinos “nunca, nunca se han rendido”.

“Y nuestra magia, la magia de Los Ángeles, todavía está aquí”, dijo.