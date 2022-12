Karen Bass firmará una directiva ejecutiva sobre la crisis de las personas sin hogar

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmará una directiva ejecutiva el viernes para abordar uno de los temas urgentes de su campaña.

Bass comenzó su primer día en el cargo el lunes declarando el estado de emergencia para lidiar con la crisis de personas sin hogar fuera de control de la ciudad, y prometió actuar rápidamente para sacar a miles de personas sin hogar de las calles de su ciudad.

La firma está prevista para las 10 de la mañana.

El Ayuntamiento votó a favor de ratificar un estado de emergencia sobre personas sin hogar hoy, confirmando el primer acto oficial de Karen Bass como alcaldesa de Los Ángeles.

Bass calificó la declaración como “un cambio radical en la forma en que la ciudad aborda la falta de vivienda”, cumpliendo una promesa de campaña de llamar a la emergencia el día que ella asumió el poder. El tema dominó su carrera por la alcaldía contra el desarrollador multimillonario Rick Caruso y la crisis ha seguido empeorando a pesar de los grandes aumentos en el gasto público.

Ella dijo el domingo que las muchas y dispares ramas del gobierno deben unirse para enfrentar la falta de vivienda en la segunda ciudad más grande del país. Para avanzar en una nueva dirección “debemos tener una estrategia única” que reúna al gobierno, el sector privado y otras partes interesadas, dijo en la ceremonia.

Los campamentos llenos de basura y las casas rodantes oxidadas se han extendido a prácticamente todos los vecindarios de Los Ángeles, y su declaración del lunes incluyó un sombrío resumen estadístico de los muchos problemas derivados de la crisis de personas sin hogar.

Los incendios causados por personas sin hogar constituyen la mayoría de todos los incendios manejados por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, con un promedio de 24 por día, según cifras de 2021.

Aproximadamente la mitad de la población sin hogar, que suman más de 40,000 en toda la ciudad, sufre de adicción a las drogas o al alcohol, y aproximadamente un tercio tiene enfermedades mentales graves. Y las muertes de personas sin hogar promedian cinco por día.

La indigencia se ha convertido en una crisis para la ciudad y al condado, con el aumento de las personas sin hogar tras la pandemia.

A pesar de más de $1,2 mil millones en gastos para programas para personas sin hogar en el presupuesto actual de la ciudad, hay poca evidencia de cambio en las calles, y la declaración dice que la crisis ha crecido “más allá del control de los servicios, el personal, el equipo y las instalaciones normales” en Los Ángeles.

Los defensores de las personas sin hogar aplaudieron la declaración.

Jennifer Hark Dietz, directora ejecutiva de PATH, una organización sin fines de lucro de servicios para personas sin hogar, dijo que el anterior enfoque “poco a poco” de la ciudad ante la crisis a menudo involucraba a la policía en lugar de a los proveedores de servicios. Expresó su esperanza de que la medida reduciría la burocracia, reforzaría el alcance e incluiría “soluciones de vivienda tangibles”.

“Desde las personas que acaban de quedarse sin hogar, hasta las que viven al aire libre o en viviendas provisionales... sabemos que las viviendas asequibles que necesitan simplemente no están aquí”, dijo Dietz en un comunicado el lunes que respaldó los esfuerzos para acelerar la creación de viviendas asequibles.

Janice Hahn, quien encabeza la Junta de Supervisores del condado, le dio crédito a Bass por “tratar la crisis de personas sin hogar con la urgencia que exige”.

La elección de Bass en noviembre representó un hito histórico en los 241 años de historia de la ciudad. Ella es la primera mujer y la segunda persona negra en ocupar el puesto. La excongresista demócrata y líder legislativa comienza a trabajar en medio de múltiples crisis. Bass también tiene la tarea de aliviar las crecientes tasas de criminalidad y restaurar la confianza en un Ayuntamiento sacudido por escándalos de racismo y corrupción.

Bass, que estaba en la lista corta del presidente electo Joe Biden para vicepresidente, reclamó el puesto el mes pasado después de superar más de $100 millones en gastos de su rival Caruso, un multimillonario y republicano convertido en demócrata que hizo campaña como centrista y prometió un fuerte Énfasis en la seguridad ciudadana.

