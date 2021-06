Kaiser demanda a empresa por supuesto fraude en compra de materiales

Kaiser Foundation Health Plan Inc. demandó a una empresa y a un ex empleado de Kaiser por supuestamente defraudar al hospital en millones de dólares mientras trataba de enfrentar los desafíos de tener suficiente equipo de protección personal para su personal médico durante la pandemia.

Las acusaciones en la demanda de Kaiser presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles contra Wasatch Co. incluyen el incumplimiento de un contrato oral y escrito, enriquecimiento injusto, incumplimiento del deber de lealtad, fraude y recepción de propiedad robada. Kaiser busca daños compensatorios y punitivos no especificados en la demanda presentada el jueves.

“En total, Wasatch facturó y Kaiser pagó casi $5 millones por bienes que Kaiser no necesitaba y nunca recibió'', según la demanda.

No se pudo contactar de inmediato a un representante de Wasatch Co.

Cuando golpeó la pandemia de COVID-19, Kaiser, enfrentado a “desafíos extraordinarios y sin precedentes”, tomó “todas las medidas disponibles para enfrentar esos desafíos y cumplir con su misión de brindar atención al paciente asequible de la más alta calidad mientras se salvaguarda la salud y la seguridad de sus médicos, enfermeras, personal y otras partes interesadas”, afirma la demanda.

Mientras se movía para enfrentar los desafíos de la pandemia, Wasatch Co., liderada por su vicepresidente y propietario, Abdul Wahab Jr., conspiró con el ex gerente de compras de Kaiser, Atif Siddiqi, para facturar a Kaiser por bienes que Kaiser no necesitaba y que nunca recibió, según a la demanda, que nombra a ambos hombres como coacusados.

Siddiqi presentó a Wahab y Wasatch a Kaiser en marzo de 2020, poco después del inicio de la pandemia y recomendó que Kaiser comprara una gran cantidad de materiales protectores a la compañía, según la demanda.

“Con esa compra legítima, Wasatch fue aprobado provisionalmente como vendedor de Kaiser; invitando al desastre, como dice el dicho'', señala la demanda.

Durante los siguientes 10 meses, Wasatch y Wahab, ayudados e instigados por Siddiqi, colocaron una serie de pedidos ficticios y crecientes a Wasatch, alega la demanda.

“Siddiqi colocaba estos pedidos en el sistema de Kaiser, mintiendo a sus colegas según fuera necesario sobre cuáles eran los productos o por qué se necesitaban '', afirma la demanda. “ Además de mentir a sus colegas, Siddiqi evitaría el escrutinio dividiendo los pedidos grandes en varias compras más pequeñas para evitar la atención ''.

Wasatch y Wahab emitieron facturas por los supuestos pedidos falsos y cobraron el pago sin entregar ningún producto, según la demanda.

“Los conspiradores se envalentonaron con el tiempo, aumentando la cantidad de sus pedidos falsos de las bajas cinco cifras en abril de 2020 a más de cien mil dólares por pedido cuando Kaiser descubrió el esquema a principios de 2021 '', afirma la demanda.

A pesar de las repetidas solicitudes, Wasatch no proporcionó ninguna evidencia de que los artículos fueran entregados, según la demanda.

En muchos casos, Siddiqi evitó el escrutinio de las órdenes de compra dividiéndolas en varios pedidos separados, cada uno de los cuales cayó por debajo de su límite de autoridad de compra de 50,000 dólares, según la demanda.

En otras ocasiones, Siddiqi justificó las órdenes a sus colegas y superiores de Kaiser diciéndoles que los productos eran necesarios para adaptarse a las interrupciones de la cadena de suministro ocasionadas por la pandemia o para ayudar en los esfuerzos de Kaiser para crear y combatir el coronavirus, según la demanda.

“Luego de una investigación interna, Kaiser determinó que Wasatch había facturado a Kaiser, y Kaiser había pagado, casi $ 5 millones en inventario por el cual Kaiser no tiene evidencia de entrega y en muchos casos, como con la tinta del medidor de franqueo y millones de sobres, para los cuales Kaiser no tenía ninguna necesidad comercial concebible '', afirma la demanda.