Justin Turner guía a los Dodgers a triunfo inaugural en casa ante los Nationals

Los buenos recuerdos de Justin Turner del campeonato de los Dodgers de Los Ángeles el otoño pasado siempre estarán ponderados por una ligera decepción por la forma extraña en que todo terminó para él personalmente.

Después de recibir el anillo que simboliza el éxito de la temporada pasada el viernes, Turner se aseguró de que sus recuerdos de este día de celebración en particular solo sean dulces.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Turner conectó un cuadrangular en la sexta entrada y los Dodgers celebraron el día de la ceremonia del ring de la Serie Mundial con una victoria por 1-0 sobre los Nacionales de Washington.

Turner recibió algunos de los vítores más fuertes de los fanáticos en la ceremonia previa al juego, acorde con su condición de nativo del sur de California al comenzar su octava temporada con el club.

El toletero pelirrojo de los Dodgers estuvo sobresaliente en la Serie Mundial el otoño pasado, solo para ser retirado en la octava entrada de la victoria de Los Ángeles debido a una prueba positiva de COVID-19.

Ese recuerdo todavía le molesta, así que hizo uno nuevo.

“Hoy fue un gran día para mí personalmente”, dijo Turner, quien volvió a firmar con Los Ángeles en febrero. “Sentí que era el primer momento real en que podía salir a la línea con mis compañeros de equipo y disfrutar del campeonato y celebrar el anillo. Y sobre todo hacerlo con los aficionados en las gradas lo hizo aún más especial”.

Turner rompió los protocolos de salud y seguridad de la MLB al regresar al campo para celebrar después de ser sacado del factor decisivo el otoño pasado, y recibió críticas y finalmente se disculpó por ello. Después de una temporada baja sin desfile o la mayoría de los habituales botines de victoria, el veterano de 36 años se emocionó al recibir su primer anillo de Serie Mundial, y unas horas después, puntuando el día con una victoria frente a 15,036 fanáticos de los Dodgers.

"Por eso me dejé las gafas puestas", dijo Turner riendo. "No quería que nadie me viera emocionado".

Los Dodgers recibieron sus anillos de campeonato de la Serie Mundial en un evento previo al juego frente a los fanáticos a quienes no se les permitió ingresar al Dodger Stadium en 2020 mientras su franquicia ganaba su séptimo título.

Walker Buehler luego lanzó seis entradas fuertes cuando Los Ángeles ganó un ordenado duelo de lanzadores en su primer partido en casa sin los jardineros estelares lesionados Mookie Betts y Cody Bellinger.

"Somos profundos y talentosos, y de eso se trata aquí", dijo Buehler, quien no ha perdido desde 2019. "Sabemos que cualquiera que esté allí jugará bien, y estamos contentos con el grupo que tenemos y dónde estamos”.

Corey Knebel ponchó al costado en el noveno para su segundo salvamento, completando la blanqueada de cuatro lanzadores de los Dodgers en este encuentro de los dos últimos campeones de la Serie Mundial. Washington fue excluido por segundo juego consecutivo, aunque el encubrimiento del miércoles fue el final de una doble cartelera de siete entradas.

Buehler (1-0) cedió seis hits con cuatro ponches y ninguna base por bolas en otro comienzo fuerte para Los Ángeles. Sus ceros fueron igualados por Joe Ross, quien lanzó cinco entradas en blanco de dos hits para los Nacionales.

Los Nats perdieron su tercer partido consecutivo después de comenzar la temporada tarde y con escasez de personal debido a casos de coronavirus y cuarentenas. El mánager de Washington, Dave Martínez, sacó a Ross después de 67 lanzamientos en su primera acción en 12 días.

"Realmente no había lanzado en un tiempo", dijo Ross, quien ganó un puesto en la rotación luego de optar por no participar la temporada pasada. "Me estaba fortaleciendo en el entrenamiento de primavera, pero después del tiempo libre prolongado, espero que me sienta más cómodo construyéndome a medida que avanzamos".

Los Dodgers no consiguieron un corredor a la segunda base hasta que Turner golpeó un cambio de dos outs del ex relevista de Los Ángeles Luis Avilán (0-1) a las gradas del jardín izquierdo.

Los fanáticos no habían estado en el Dodger Stadium desde el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional 2019, cuando los Nacionales eliminaron a Los Ángeles en el camino hacia su propio campeonato. Washington también mantuvo a la potencia de los Dodgers fuera de la Serie Mundial por única vez en las últimas cuatro temporadas.