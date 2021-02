Justin Timberlake emite disculpas públicas a Britney Spears y Janet Jackson

Justin Timberlake se disculpó públicamente el viernes con Britney Spears luego del lanzamiento de un documental que argumenta que él llevó a cabo una campaña de difamación contra ella después de su ruptura en 2002.

En un comunicado publicado en sus cuentas de redes sociales, el cantante y actor de 40 años dijo que ha “visto los mensajes, etiquetas, comentarios y preocupaciones” desde el lanzamiento de “Framing Britney Spears” de FX y quería responder.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”.

Timberlake también se disculpó con la cantante Janet Jackson por las consecuencias que sufrió después de que él expuso su pezón tirando de su disfraz mientras actuaron juntos en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2004.

Jackson fue excluido de la ceremonia de los premios Grammy ese año debido al “mal funcionamiento del vestuario”, mientras que la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación permitió que Timberlake participara después de que accedió a disculparse al aire.

Timberlake dijo que quería disculparse con Spears y Jackson “ambas individualmente, porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fracasé. También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer.”

“La industria tiene fallas. Prepara a los hombres, especialmente a los blancos, para el éxito. Está diseñado de esta manera. Como hombre en una posición privilegiada, tengo que hablar sobre esto. Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por todo lo que era mientras estaba sucediendo en mi propia vida, pero no quiero beneficiarme nunca de que otros sean derribados nuevamente”.

Timberlake dijo que “esta disculpa es la primera vez paso y no absuelve el pasado. Quiero asumir la responsabilidad por mis propios errores en todo esto, así como ser parte de un mundo que eleva y apoya. Me preocupo profundamente por el bienestar de las personas que amo y he amado. Puedo hacerlo mejor y lo haré mejor”.

Aporta una visión perturbadora de su fama y del constante escrutinio público al que estuvo sometida.

El documental también ha llamado la atención sobre la batalla judicial en curso de Spears sobre la tutela a la que fue colocada en 2008 después de que pasó por un período prolongado de exhibir un comportamiento extraño, incluido el afeitado de cabeza.

En una audiencia el jueves, un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles dijo que espera que el padre de Spears y la compañía fiduciaria trabajen juntos para desarrollar un plan de inversión y un presupuesto en beneficio de la estrella del pop de 39 años, a pesar del descontento expresado por la cantante con ella. el papel del padre como co-conservador de su patrimonio.

La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, fijó otra audiencia para el 17 de marzo para conocer las actualizaciones sobre el progreso realizado por Jamie Spears y Bessemer Trust Co., que comparten la administración de los asuntos comerciales de su hija.

El lanzamiento del documental revitalizó a muchos de los fanáticos de Spears, que han participado activamente en una campaña en línea “FreeBritney” que pide el fin de la supervisión de su vida y sus asuntos.

Un gran contingente de fanáticos, la mayoría con letreros rosas de colores brillantes que proclaman su apoyo a Spears, estuvo presente afuera de la entrada oeste del palacio de justicia el jueves.

Los abogados de Jamie Spears han insistido en repetidas ocasiones en que ha realizado un excelente trabajo administrando las finanzas de su hija. Pero en 2019, Spears canceló su residencia en Las Vegas y se registró en un centro de salud mental después de revelar que su padre estaba enfermo. No ha actuado en vivo desde entonces y sus abogados han dicho que no volverá a hacerlo mientras su padre controle sus asuntos.

La propia Spears nunca ha abordado directamente la situación, aunque los fanáticos han analizado de cerca sus publicaciones en las redes sociales, buscando cualquier señal de que pueda estar tratando de comunicarse con sus fanáticos o mostrando signos de angustia personal.

En una publicación de Twitter esta semana, Spears escribió: “¡Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas! ¡Todos tenemos tantas vidas diferentes y hermosas! Recuerda, no importa lo que creamos saber sobre la vida de una persona, ¡no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente!”.

Spears también publicó un video de ella interpretando su canción “Toxic” hace tres años, escribiendo, “Siempre me encantará estar en el escenario...pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal...¡Me encanta simplemente disfrutar de lo básico de la vida diaria!”.