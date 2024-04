Un herido en tiroteo en la autopista 60 en Jurupa Valley

La policía investiga un tiroteo que dejó una persona herida en la autopista 60 en Jurupa Valley.

El tiroteo se informó el miércoles, poco después de las 11 p.m. Los oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHO) en Riverside acudieron a la autopista en dirección este, donde encontraron a la víctima.

El CHP cerró la autopista en busca de pruebas y casquillos de bala.

La víctima, cuya identidad no fue dada a conocer, fue trasladada a un hospital por un tiempo desconocido.

