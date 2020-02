Jurado decidirá destino de ex oficial del LAPD acusado de asesinato en Pomona

Lo que debes saber Henry Solís está acusado de asesinato por la muerte a tiros de un hombre en Pomona hace casi cinco años.

Solís, quien era un agente de prueba de LAPD en el momento de la muerte a tiros de Salomé Rodríguez Jr., de 23 años.

Su padre, Víctor Solís, fue condenado por un jurado federal en El Paso por mentirle al FBI sobre la forma en que ayudó a escapar a su hijo.

Los miembros del jurado comenzarán este lunes su primer día completo de deliberaciones en el juicio de un ex oficial de policía de Los Ángeles acusado de asesinato por la muerte a tiros de un hombre en Pomona hace casi cinco años.

El jurado del centro de Los Ángeles se hizo cargo del caso el viernes por la tarde y dedicó aproximadamente una hora a deliberar sobre el destino de Henry Solís, quien era un agente de prueba de LAPD en el momento de la muerte a tiros de Salomé Rodríguez Jr., de 23 años.

Los miembros del jurado pueden considerar el asesinato en primer grado, el asesinato en segundo grado y los delitos menores de homicidio voluntario y homicidio involuntario.

Solís, ahora de 32 años, fue arrestado por las autoridades mexicanas en la ciudad fronteriza de Juárez y deportado a los Estados Unidos aproximadamente 2 1/2 meses después del asesinato de Rodríguez el 13 de marzo de 2015.

En su argumento de refutación, el fiscal de distrito adjunto Deann Rivard le dijo al jurado que Solís “no estaba actuando como un policía” en el momento del tiroteo.

El fiscal puso en duda la afirmación de Solís de que estaba tratando de arrestar a Rodríguez después de ser robado y agredido sexualmente por dos hombres dentro del baño de un bar Pomona. Señaló que las cámaras de video vigilancia a lo largo de la calle capturaron gran parte de la interacción entre Solís y Rodríguez, pero no el tiroteo en sí, e instó al jurado a preguntarse si las acciones de Solís se parecían a lo que haría un oficial de policía.

“Nadie en esta sala del tribunal ... quiere creer que un oficial de policía que haya jurado respetar las leyes ... mataría a alguien por una razón estúpida, por alguna razón, un desaire, sea lo que sea”, dijo Rivard al panel, agregando que era la única conclusión razonable sobre lo que había sucedido.

Al instar a los miembros del jurado a condenar a Solís por asesinato en primer grado, Rivard dijo que Solís “trató de salirse con la suya” y solo regresó esposado a los Estados Unidos.

Otra fiscal, Martha Carrillo, dijo al jurado el jueves en su argumento final que sospechaba que “alguien le faltó el respeto” a Solís y que “se concentró en el tipo equivocado” mientras intentaba vengarse. Ella dijo que posteriormente le dijo a un compañero de cuarto, usando un improperio, que había cometido un error y “mató a alguien”, y luego admitió que era él porque “la evidencia lo atrapó”.

En su argumento final, el abogado de Solís, Bradley Brunon, dijo al jurado que estaba convencido de que su cliente no habría sido procesado si se hubiera quedado en el lugar del tiroteo.

Dijo que el oficial novato “entró en pánico” y “escapó” en lo que fue el “mayor error que haya cometido en su vida”, pero dijo que no prueba que deba ser encontrado culpable.

“No es fácil decir que una persona que mata a alguien no es culpable”, dijo Brunon. “Pero si se hace en un esfuerzo por arrestar ... por un oficial de paz, si se hace en defensa propia, no es un delito. No es culpable, y ese es su deber: encontrarlo inocente”.

El abogado defensor le dijo al jurado que su cliente había sido víctima de un delito y que tenía “amplias oportunidades” para ver a Rodríguez durante el presunto ataque en el baño del bar.

Brunon describió a su cliente como un ex infante de marina que se sometió a una “investigación exhaustiva de antecedentes” por su asignación como guardia de la embajada de Estados Unidos”. Vivió toda su vida ... obedeció la ley, siguió las reglas” y “no fue un tipo bomba de tiempo”.

Solís, que trabajaba en la División Devonshire de LAPD en el Valle de San Fernando, fue despedido poco después de ser objeto de una extensa persecución que duró varias semanas y terminó con su arresto en México. El ex infante de marina había estado en la fuerza durante unos cuatro meses en el momento del tiroteo.

Su padre lo condujo fuera del estado después del tiroteo y luego les dijo a las autoridades federales que había dejado a su hijo en una parada de autobús de Texas, pero la pareja fue captada en un video de vigilancia que cruzaba la frontera entre Estados Unidos y México.

Solís se había quedado con familiares en el área de Juárez antes de su arresto, dijeron funcionarios del FBI.

Su padre, Víctor, fue condenado por un jurado federal en El Paso por mentirle al FBI sobre la forma en que ayudó a escapar a su hijo. Fue sentenciado a tres años de libertad condicional y a pagar una multa de $1,000.