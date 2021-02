Aprueban sustitución de policías en escuelas de Los Ángeles

La junta escolar del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) votó el martes por unanimidad para reemplazar a los oficiales de policía escolar en los campus con personal capacitado en estrategias de reducción y resolución de conflictos.

La junta votó para eliminar 133 puestos de policía escolar: 70 empleados uniformados, 62 empleados civiles y un miembro del personal de apoyo. Las reducciones de personal reducen el presupuesto anual del departamento de policía escolar de $77.5 millones a $52.5 millones.

En lugar de oficiales, se colocarán mentores de ambiente escolar en todas las escuelas secundarias. Los oficiales permanecerán disponibles para responder a emergencias e incidentes en los campus con el objetivo de un tiempo de respuesta de tres a cinco minutos.

La función del mentor de ambiente escolar será ayudar a los administradores y al personal a apoyar una cultura y un ambiente escolar seguros y positivos para todos los estudiantes y el personal.

Serán capacitados para:

implementar una cultura y un ambiente escolares positivos;

utilizar estrategias de aprendizaje socioemocional para fortalecer la participación de los estudiantes;

utilizar estrategias de desescalamiento y apoyar la resolución de conflictos;

construir una relación positiva y elevar las voces de los estudiantes;

eliminar de forma desproporcionada las prácticas de disciplina en la escuela; y

comprender y abordar el sesgo implícito.

Las escuelas individuales en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) no podrán optar por tener oficiales estacionados en el campus. La posibilidad de participar estaba en la propuesta inicial, pero se eliminó mediante una enmienda del miembro de la junta Kelly Gonez.

“Nuestro trabajo es servir a los estudiantes y si está causando daño a un pequeño grupo de estudiantes, eso es suficiente para abordar la acción que está causando daño, incluso causando daño involuntariamente'', dijo Gonez.

La jefa del Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles, Leslie Ramirez, dijo, en respuesta a la votación:

“El compromiso del LASPD de permanecer enfocado en apoyar al distrito y brindar servicios relacionados con la seguridad que respalden el rendimiento estudiantil y los resultados positivos es primordial.

“Ya hemos iniciado nuestros planes para implementar un modelo de servicio y una estrategia de implementación que se alinee con la protección de nuestras comunidades escolares en base a reformas que limitan la presencia de uniformes en el campus. El departamento sigue comprometido con la seguridad de nuestro distrito y la continuidad del servicio relacionado con la seguridad para nuestros estudiantes, personal y comunidad seguirá siendo nuestra principal prioridad”.

Los miembros de la junta también votaron para prohibir que el Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles use spray de oleorresina de pimiento, también conocido como spray de pimienta, en los estudiantes.

Anteriormente, se les permitió usar la táctica de control de disturbios en los estudiantes para `` autodefensa o defender a otros de una amenaza inminente o fuerza física de violencia '', de acuerdo con las pautas anteriores.

“Si, de hecho, la policía escolar es innecesaria, ¿a quién vas a llamar cuando las cosas lleguen al fanático y cómo mides lo que se evitó y nunca? ocurrió porque la presencia de un policía fue una prevención”, dijo el miembro de la junta, George McKenna, quien expresó su oposición a la propuesta pero votó a favor.

“Los padres esperan que tengamos escuelas seguras, y si crees que la policía es el problema, creo que tú mismo tienes un problema”, agregó.

Antes de la votación, se presentó una encuesta a los miembros de la junta que recopiló las respuestas de más de 35,000 estudiantes de secundaria del LAUSD, 6,600 padres y 2,300 miembros del personal certificados y clasificados en los campus de la escuela secundaria.

Según la encuesta, el 51% de los estudiantes del LAUSD sienten que tener policías escolares en el campus hace que la escuela sea segura, pero solo el 35% de los estudiantes negros dijeron que sentían que la escuela era segura.

Una cuarta parte de las estudiantes negras dijeron que no se sienten seguras con la policía escolar en el campus, informó la encuesta.

“Son muy groseros acerca de cómo manejan a las personas y las detienen. Detuvieron a esta joven que conozco. Ella era una marimacho. La detuvo como si no fuera nada. Me refiero a la golpeó a ella y a los nueve. Entonces, son muy rudos y no son muy respetuosos, y te quejas, pero es como si nuestra escuela fuera lenta o algo porque todavía están allí”, dijo una estudiante afroamericana en la encuesta.

“Siento que muchas veces somos estereotipados por la policía de la escuela y por el otro administrador, como con esos controles de mochila al azar y cosas así”, dijo otro estudiante afroamericano.

La encuesta también reveló que una parte significativa de los padres y el personal se oponían o eran neutrales con respecto a una posible reducción significativa del presupuesto del departamento de policía escolar en un 90% durante los próximos tres años. Solo el 14% de los padres y el 23% del personal lo apoyaron.

Además, el 63% de los padres y el 71% del personal apoyaron al distrito participando en un estudio de posibles cambios para garantizar campus pacíficos y seguros.