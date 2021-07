Joe Kelley, uno de los jugadores más famosos de los Dodgers de estos momentos, quiso hacer un intercambio con uno de los músicos del Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar.

El grupo se presentó en el evento ‘Viva Los Dodgers’, y uno de los músicos salió del estadio con un recuerdo inolvidable.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Telemundo 52 habló con el músico esa noche, y curiosamente es muy fanático de los Dodgers, y contó que el intercambio que hizo con Kelley fue lo máximo.

Era el uno de los ensayos para una de las presentaciones más importantes para Grover Castro.

A sus 23 años, es uno de los miembros del Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar.

El domingo, el grupo cantó el himno nacional en el estadio de los Dodgers.

“Como músico, es lo máximo poder tocar en Dodger Stadium. Habrá pocos momentos que podrán superar eso para mí”, dijo Castro.

Pero como fanático de los Dodgers, el día del intercambio con el jugador Joe Kelley fue un momento inolvidable.

“Se ofreció a cambiar su camiseta por el saco de mariachi, pero no se lo podía dar porque teníamos que cantar el himno nacional en el evento”, dijo Castro.

Castro además necesitaba ver si podía conseguir un saco de reemplazo, ya que son hechos a mano.

Castro dijo haber regresado el día después al estadio de Elysian Park, y contó que le dijo a Joe Kelley, “regresé para hacer el intercambio”.

"Ese momento fue increíble para mí, y cuando camino hacia mí para hacer el cambio, no lo podía creer que tuve una conversación con él”, añadió Castro.

Castro dijo que fue un orgullo ver a su jugador favorito lucir su saco de mariachi en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden.

Biden recibió a los Dodgers de Los Ángeles el viernes para marcar la victoria del equipo en la Serie Mundial en octubre pasado sobre los Rays de Tampa Bay.

Esta será la primera visita de los Dodgers a la Casa Blanca como campeones de la serie mundial desde el 26 de octubre de 1988.

El jugador se quedó con el saco de mariachi, y Castro con la camiseta que apreciará por siempre.

“Es increíble para mí, es lo máximo”, dijo Castro mostrando la camiseta.

Castro ahora espera pedirle un autógrafo para después enmarcarla y dejarla en la sala.

Para Castro este momento todavía sigue siendo un sueño.

“Yo creo que todavía no he despertado. Todavía no lo puedo creer”.