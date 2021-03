Juez emite orden judicial contra propietario de gimnasio de Torrance

Un juez emitió el viernes una orden judicial preliminar contra el propietario de un gimnasio de Torrance, ordenándole que se abstenga de operaciones bajo techo en medio de la pandemia de coronavirus.

La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Mary H. Strobel, dictó el fallo contra David Fischer, propietario de Powerhouse Gym.

El juez había emitido una orden de restricción temporal contra Fischer el 9 de diciembre. Ambas órdenes fueron solicitadas por abogados del condado de Los Ángeles y del Departamento de Salud Pública.

“Estas restricciones sobre las operaciones en interiores en las instalaciones de fitness tienen por objeto prevenir la transmisión aérea de COVID-19 y proteger la salud pública y la seguridad pública de una enfermedad contagiosa”, escribió Strobel.

“La restricción tiene una relación real y sustancial con el logro de su propósito”.

Strobel dijo que no le conmovió el argumento de Fischer de que la aprobación de una vacuna ha reducido el peligro de la pandemia. “Powerhouse no ha demostrado que la aprobación de una vacuna haya reducido el peligro de tal manera que las actividades de fitness en interiores no creen una amenaza para la salud pública”, dijo Strobel.

Al permitir las actividades de acondicionamiento físico en interiores, se violan las órdenes de salud del condado de Los Ángeles, lo que crea una “mayor amenaza para la salud pública y una gran probabilidad de imponer cargas adicionales y sustanciales a los proveedores de atención médica” en el condado, según Strobel.

El juez dijo que simpatizaba con la preocupación de Fischer sobre el impacto de las restricciones en su negocio.

“Powerhouse indiscutiblemente sufre algún daño económico por la prohibición de las actividades de fitness en interiores”, escribió el juez. “Este daño se reduce un poco por el hecho de que la prohibición es temporal y porque Powerhouse puede trasladar algunas de sus operaciones a sus espacios exteriores. La evidencia del mayor peligro para la salud pública creado por las actividades de acondicionamiento físico en interiores supera sustancialmente este efecto financiero en el negocio del acusado”.

En apoyo de sus argumentos para prohibir las operaciones bajo techo del Powerhouse Gym, los abogados del condado ofrecieron una declaración del inspector del Departamento de Salud Pública Arsenio Argel. Dijo que hizo su décima inspección del Powerhouse Gym el 24 de noviembre.

“Llegué a Powerhouse a las 9:45 am y observé al menos a dos docenas de clientes haciendo ejercicio dentro de las instalaciones en violación de las órdenes de salud y cierre”, dijo Argel de las instalaciones de Hawthorne Boulevard.