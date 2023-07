Juez bloquea inspección de tatuajes a agentes del alguacil de Los Ángeles

Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles emitió el lunes una orden judicial preliminar que impidió temporalmente que el alguacil del condado de Los Ángeles ordenara a ciertos agentes, sospechosos de pertenecer a dos bandas policiales, que comparecieran para entrevistas en persona e inspecciones de sus tatuajes.

El texto de la orden de 42 páginas del juez James C. Chalfant no estuvo disponible de inmediato, pero se presentó un resumen de su orden que indicaba que el sindicato que representa a la mayoría de los diputados, la Asociación de Alguaciles Adjuntos de Los Ángeles (ALADS), había prevalecido después de una audiencia. el 29 de junio.

“Se concede la solicitud de una orden judicial preliminar. Se requiere una fianza nominal de $500. ALADS debe pagar la fianza dentro de los cinco días judiciales y proporcionar evidencia al abogado del condado de que lo ha hecho”, dijo el tribunal en el documento, conocido como una ‘minuta de orden’.

El sindicato que representa el Departamento de Alguacil del Condado de Los Ángeles comenzó acciones legales contra el sheriff Robert Luna y la oficina del inspector general por pedirles a los agentes información sobre la existencia de pandillas dentro de la unidad.

ALADS demandó al condado en mayo para tratar de bloquear la orden del alguacil, que siguió a las cartas enviadas por la Oficina del Inspector General del condado de Los Ángeles a más de 30 agentes sospechosos de pertenecer a una pandilla, indicándoles que respondieran preguntas sobre sus asociaciones con dos pandillas policiales: los Banditos, que se centran en la estación del alguacil del Este de Los Ángeles, y los Executioners, que se centran en la estación del alguacil en Compton.

La carta de demanda también decía que los agentes debían traer fotografías o mostrar sus tatuajes en los tobillos que mostraban las insignias de las pandillas.

El inspector general Max Huntsman dijo el martes que estaba decepcionado con la decisión del juez y esperaba que el condado de Los Ángeles apelara.

“Ha pasado un año y medio desde que California prohibió a las pandillas sin una investigación significativa por parte de la policía”, dijo Huntsman.

“Antes de eso, el Departamento del Alguacil los ocultó durante cincuenta años. Mi oficina continuará trabajando para el día en que el Departamento del Alguacil ya no esté por encima de la ley".

Los esfuerzos se han intensificado en los últimos meses para establecer la existencia de bandas policiales dentro del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles e identificar a los miembros de los grupos.

Se ordenó a los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles que respondan preguntas y tomen fotos de sus tatuajes en un esfuerzo por librar al departamento de pandillas o subgrupos.

Eso siguió a los cambios en la ley de California que hicieron ilegal que los oficiales de policía pertenezcan a tales grupos, definieron qué características definen a los grupos y permiten que el estado retire la certificación de los diputados o oficiales que demuestren ser miembros, lo que los haría inelegibles para trabajar para cualquier agencia de policía en el estado.

A principios de mayo, un juez permitió que dos demandas, ambas presentadas por alguaciles adjuntos alegando que fueron víctimas del comportamiento de las pandillas, procedieran a juicio. Los casos involucran a las mismas bandas.

La medida cautelar preliminar es una orden provisional hasta que el caso pueda ser discutido más completamente. El caso volverá a los tribunales en septiembre.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.