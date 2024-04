Joven sin licencia causa grave accidente en Van Nuys

Un accidente vehicular dejó como resultado tres jóvenes heridos, dos de ellos de gravedad, después que el auto en el que viajaban chocara contra el patio de un restaurante y varios autos estacionados.

De acuerdo a vecinos, algunas personas suelen sentarse en estas mesas. Afortunadamente ayer por la noche no había, el auto también destruyó esta cerca una pequeña barda de concreto para terminar chocando contra estos vehículos, este incidente quedó grabado en cámaras de seguridad.

El auto perdió el control y chocó contra el patio de un restaurante Subway, para terminar impactando contra varios vehículos que estaban estacionados dentro de una casa.

“Escuchamos el estruendo, me asomé a la ventana y le digo a mi esposo es aquí adentro paso el accidente están encima de los carros de nosotros”, dijo Jessica Suarez, una testigo de los hechos.

El conductor del vehículo de 15 años de edad y dos tripulantes resultaron heridos. Dos de ellos de gravedad, los cuales fueron transportados a un hospital local.

“Nos volteamos para allá y vimos que el muchacho estaba allá, había salido volando uno de ellos, mi esposo se fue para allá y encontró a otro que fue a dar a la fence que está haya y el otro ya estaba aquí caminando”, dijo Suarez.

Todo ocurrió alrededor de las 10:30 p.m. el sábado por la noche sobre la calle Saticoy y el Bulevar Sepúlveda en un área de Van Nuys, de acuerdo al dueño del restaurante Subway el incidente pudo haber terminado en una tragedia.

“Si el auto se hubiera movido unos centímetros al lado izquierdo hubiera destruido mi negocio por dentro hubiera destruido todo”, dijo Jeet Sukhija, dueño del restaurante.

Soila García dijó que un minuto antes del accidente había ido a su auto que estaba estacionado sobre la calle a sacar unas cosas. Al regresar y al abrir la puerta para entrar a su casa escuchó un gran estruendo, asegura que su corta caminata le salvó la vida.

“Pero un minuto que yo me hubiera tardado en mi carro me agarra el carro a mi porque por aquí pase y como me iba a defender si eso fue en un instante”, dijo García.

En el lugar de los hechos está mañana los daños se podían ver por todas partes, una cerca de acero destruida, al igual que mesas y sillas, escombros de lo que fue una barda y por lo menos siete vehículos abollados y con daños severos.

Sobre los tres jóvenes quienes viajaban en el auto involucrado, sólo se nos informó que el conductor de 15 años no tenía licencia de conducir y no estaba asegurado, sus nombres no fueron dados a conocer por ser menores de edad.