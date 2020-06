Joven rompe en llanto: ‘No deberíamos tener que estar aquí’

Un manifestante que abrazaba a los miembros de la tropa de la Guardia Nacional en una manifestación pacífica en Hollywood el martes por la tarde se entristeció en una entrevista televisiva después de que los guardias y los manifestantes se arrodillaron juntos.

Malcolm Weston, vestido con una camisa amarilla, guantes negros, que probablemente lo protejian contra COVID-19, y una gorra negra que representa a Los Ángeles, dijo que no debería tener que estar allí, protestando en las calles, exigiendo la igualdad, y la Guardia Nacional no debería tener que estar allí tampoco.

Cuando varios miles de manifestantes marcharon en Hollywood, se encontraron con una línea de escaramuzas de tropas de la Guardia Nacional. En lugar de violencia o artículos arrojados, varios manifestantes, incluido Weston, se fueron por la línea, abrazándose, dándose la mano, golpeándose los puños y repartiendo botellas de agua.

A pesar del intercambio positivo, Weston fue superado por el sentimiento.

"No quiero estar aquí. No deberían estar allí. No deberían tener que estar aquí", dijo Weston.

Weston también criticó los tweets del presidente con respecto a los manifestantes.

"Tenemos un presidente que no está haciendo su trabajo en este momento. Nos está dividiendo y duele. Duele", dijo Weston. "No nos merecemos esto".

Weston también dijo: "no todos los oficiales son malos".

Los días de continuas protestas y disturbios en el sur de California y en todo el país se produjeron después de la muerte bajo custodia de George Floyd, un hombre negro que dejó de respirar después de que un ex oficial de Minneapolis le sostuvo la rodilla en el cuello mientras lo arrestaban por un supuesto billete falsificado en una pequeña tienda. Desde entonces, el oficial ha sido acusado de asesinato y homicidio involuntario en tercer grado, sin embargo, algunos manifestantes estaban llamando a los funcionarios de Minnesota, preguntándose por qué los otros tres agentes involucrados en el arresto no habían sido arrestados.

Los vándalos y saqueadores también descarrilaron el mensaje de manifestantes pacíficos después de que las empresas y los cruceros de LAPD hubieran sido incendiados en los días anteriores.

Cientos de personas fueron arrestadas en Hollywood y en el Valle de San Fernando el día anterior por toque de queda de bajo nivel y otras violaciones relacionadas con las manifestaciones, según mostraron los datos del NBCLA I-Team.