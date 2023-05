“Un gran milagro”: tras 10 años de espera joven recibe trasplante de riñón

Charlene Barbot recuerda vívidamente el momento en que recibió la llamada del Centro Médico Cedar Sinai que le cambió la vida.

Era la llamada por la que ella y su familia habían estado rezando: el hospital encontró un riñón que sería compatible con la hija de Charlene, MaryAshley.

“A los pocos minutos de recibir la llamada, nuestra facultad intervino”, dijo Charlene, quien trabaja en una escuela en Charleston, Carolina del Sur. “Uno de los maestros tomó la computadora y nos consiguió un vuelo reservado [a Los Ángeles]. Nuestro director salió y detuvo el tráfico para que pudiéramos salir”.

Hay una razón por la cual la comunidad se puso en acción tan pronto como los Barbots recibieron la noticia de que había un riñón disponible para MaryAshely. Tomó 10 años encontrar un riñón que fuera adecuado para la joven de 19 años.

MaryAshley, que nació con un defecto renal, así como con retrasos en el desarrollo y problemas auditivos y del habla, se sometió a su primera cirugía de trasplante de riñón antes de cumplir los dos años. Varios años después, su cuerpo rechazó el órgano donado, por lo que la familia tuvo que reanudar el agotador viaje de buscar un donante para Ashely.

“Sabíamos en ese momento que la posibilidad de otro trasplante era casi nula”, dice Charlene. “Cerca de 400 personas intentaron ser donantes vivos para ella. Fuimos por ese camino durante 10 años. Cientos de personas intentaron ser donantes durante años, incluida la familia, pero nadie fue compatible”.

Debido a que MaryAshley tiene niveles inusualmente altos de anticuerpos en la sangre, su sistema lucharía y rechazaría cualquier órgano nuevo en su cuerpo.

"Hay lo que yo llamo anticuerpos 'buenos' y anticuerpos 'no tan buenos'", explica la Dr. Dechu Puliyanda, nefróloga pediátrica que ha estado tratando a MaryAshley. “Los buenos anticuerpos como el COVID combaten las infecciones. Pero como en el caso de MaryAshley, cuando tienes anticuerpos contra otra persona, significa que si esa persona te da el riñón, esos anticuerpos atacarán el riñón de inmediato”.

Cuando MaryAshley recurrió al programa de trasplantes de Cedar Sinai en busca de ayuda hace una década, la extensión de sus anticuerpos era del 99,9 %, razón por la cual no pudo obtener ningún donante.

Pero después de años de espera, hace siete meses MaryAshley tuvo un trasplante de riñón en Cedars Sinai. Su equipo médico cree que todas las señales apuntan en la dirección correcta.

“Recibí una llamada de la biopsia, diciendo que no hubo rechazo. Se me cayó la mandíbula”, recuerda la Dra. Puliyanda. “Fue un gran milagro”.

Con una nueva oportunidad de vida, MaryAshley no quiere perder el ritmo en todo lo que hace, según su madre.

“Ella tiene mucha más energía que nosotros. No quiere desperdiciar ni un segundo”, dice Charlene. “Ella siempre me pregunta: ‘¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué haremos al día siguiente? Ella está lista para conquistar el mundo todos los días”.

En su búsqueda por encontrar alegría en todo en la vida, MaryAshley se ha mantenido ocupada. Después de asistir a su primer baile de graduación, donde fue nominada como finalista de la reina del baile de graduación, la adolescente también tuvo su primera experiencia de observación laboral al observar a las enfermeras en su escuela.

Lo siguiente en la lista de MaryAshley: montar a caballo y ser una porrista.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.