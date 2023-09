“La vida de mi hija no tiene un precio”: joven muere apuñalada en parque de South Gate

Profundamente desconsolada, Sandra de León aún no puede asimilar que su hija Sarahy haya sido asesinada.

“Ustedes me ven ahorita fuerte porque estoy agarrada de la mano de Dios, porque tengo que hacer justicia por mi hija”, dijo De León. “La vida de mi hija no tiene precio”.

Sarahy Bravo, de solo 18 años de edad y residente de Lynwood, murió tras ser apuñalada el domingo pasado en uno de los baños del Parque Hollydale de la ciudad de South Gate.

La mujer salió a pedirles a las personas que consumían drogas frente a su casa que se alejaran, dice su familia.

“Estaba ilusionadisima porque ya iba a comenzar a trabajar”, dijo De León. “Por eso [mandó] el mensaje de que iba a ir a comer con el novio porque ya empezaba a trabajar”.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso del homicidio es su novio de 19 años de edad, con quien salía desde hace casi tres años. El joven fue arrestado poco después de cometer el crimen

“La mamá del novio fue quien me dijo que su hijo estaba detenido’, dijo Selene Padilla, amiga de la joven asesinada. “No vi nada anormal no se que le pasaría por la cabeza tal vez ingirió alguna droga, no sé”.

La joven salió de su hogar el domingo pasado, feliz y despreocupada, según señalan sus familiares. Esa fue la última vez que la vieron con vida.

Horas después su madre se enteró que se encontraba en un hospital a través de la señal de su teléfono celular.

“Cuando llegamos y nos dieron la noticia de que ella ya no estaba viva”, dijo Padilla.

Padilla dice que más que una amiga, la joven era para ella como una hermana, con quien convivió desde que eran niñas. Afirma que nunca vio señales de maltrato o violencia por parte de su novio

“Sarahy era una niña, tu la veías y tenía unos ojos tan tiernos, una cara tan inocente”, dijo Padilla. “Nunca te imaginarías que algo tan terrible le fuera a pasar a ella”

La madre de la joven dijo estar desesperada porque alega que las autoridades no le han informado nada sobre la investigación, a cargo del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.