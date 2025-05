Jefe del sindicato de bomberos de Los Ángeles responde tras ser suspendido por malversación de fondos

El jefe del sindicato de bomberos de Los Ángeles suspendido por acusaciones de mala praxis financiera dijo el viernes que tiene recibos y otra documentación que contradicen las acusaciones que llevaron a la acción del sindicato nacional de bomberos.

El poderoso sindicato que representa a los bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Los Ángeles fue puesto bajo tutela el lunes por la asociación nacional, que anunció en una carta abierta a los bomberos que una auditoría forense había descubierto un mal uso masivo de los fondos sindicales por parte de los líderes del sindicato. La Asociación Internacional de Bomberos dijo que también votó para suspender al presidente de UFLAC, Freddy Escobar, y a otros dos líderes sindicales.

En una conferencia de prensa el viernes por la mañana, Escobar dijo que planeaba enviar recibos y otra documentación a los líderes sindicales nacionales para su revisión. Escobar mostró pilas de papeles y una memoria USB que según él muestran cuánto dinero se gastó bajo su liderazgo en los Bomberos Unidos de la Ciudad de Los Ángeles.

"He recopilado años de documentación, más de 1,500 recibos, actas, explicaciones de mis gastos", dijo Escobar. "Están todos bien aquí.

Durante siete años, luché con ahínco para mejorar los salarios y beneficios de nuestros miembros. Siempre actué de buena fe para los miembros, nunca en beneficio propio.

La carta de la IAFF decía que los auditores examinaron las cuentas sindicales entre 2018 y 2024 y encontraron que Escobar había realizado 1,372 transacciones con tarjetas de crédito por un total de $230,465,67 que no tenían documentación de respaldo.

"Los dirigentes de UFLAC han abdicado de sus responsabilidades fiduciarias y han dejado al Local 112 en mala reputación", decía la carta. "La mala praxis financiera de la dirigencia de UFLAC ha causado graves daños a sus miembros".

"Los auditores no pudieron determinar el propósito de estas transacciones", decía la carta, y tras emitir advertencias a la UFLAC en 2024, Escobar gastó $71,671.44, "sin presentar un solo recibo por ninguno de esos 339 gastos".

Escobar negó las acusaciones.

"Niego al 100% cualquier mal uso de fondos sindicales o mala conducta personal", afirmó Escobar. "La IAFF lanzó graves acusaciones contra mí sin darme jamás una oportunidad justa ni plena de responder".

La IAFF afirmó haber descubierto una serie de otras discrepancias y gastos inexplicables que totalizaron más de 800,000 dólares, y dijo que había designado a un conservador para tomar el control de las cuentas del sindicato.

"Esta tutela es necesaria para restablecer una gestión financiera responsable", afirmó la IAFF.

La carta decía que la auditoría también encontró que dos exfuncionarios sindicales habían gastado juntos más de $500,000 en tarjetas de crédito del sindicato sin documentación o con documentación parcial.

La IAFF dijo el viernes que la investigación sobre posibles finanzas cuestionables fue iniciada por el tesorero del sindicato con pleno conocimiento de Escobar. A Escobar se le había pedido repetidamente que "cumpliera con sus deberes fiduciarios", afirmó la IAFF.

"A solicitud del tesorero de la UFLAC y con pleno conocimiento de Freddy Escobar, se inició una investigación por parte de la Oficina del Secretario-Tesorero General de la IAFF sobre posibles irregularidades financieras con los Bomberos Unidos de la Ciudad de Los Ángeles (UFLAC)", indicó la IAFF en su comunicado. Esa investigación, así como una revisión de la auditoría del año fiscal 2023 de UFLAC, realizada por Caliber CPA Group, reveló graves deficiencias en la conciliación de gastos y las prácticas de registro, incluso por parte del Sr. Escobar. Estas deficiencias violaban tanto las propias políticas de UFLAC como los requisitos del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Este informe de auditoría se presentó a la Junta Directiva de UFLAC en marzo de 2024, incluyendo al entonces presidente Escobar.

Desde la presentación de marzo de 2024 hasta el mes pasado, se instó repetidamente al Sr. Escobar, tanto por escrito como en reuniones presenciales, a cumplir con sus obligaciones fiduciarias con los miembros del Local 112 y a presentar la documentación adecuada de todos los gastos. A pesar de ello, la auditoría forense, emitida en mayo de 2025, confirmó graves deficiencias en las prácticas de conciliación de gastos y registro de gastos del Sr. Escobar entre 2018 y 2024.

NBCLA se comunicó con la oficina de la alcaldesa Karen Bass para solicitar comentarios.

"Mi oficina no está involucrada en la investigación de Freddy Escobar", dijo la oficina del alcalde Bass. "Es un asunto interno del sindicato. No afecta a la ciudad, así que veremos cómo se resuelve".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.