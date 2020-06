Jefe del LAPD se disculpa por comentario durante conferencia de prensa

El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Michel Moore, se disculpó la noche del lunes por un comentario que hizo más temprano en el día, alegando que las personas que usaron la violencia y aprovecharon el asesinato de George Floyd bajo la custodia policial de Minneapolis eran tan responsables de su muerte como los oficiales ahora despedidos.

Moore dijo en una conferencia de prensa a última hora de la tarde que unas 700 personas fueron arrestadas el domingo durante protestas masivas por la muerte de Floyd y la brutalidad policial. Señaló que alrededor del 10% de esos arrestos fueron por robo o saqueo, y dijo: “No tuvimos protestas anoche, tuvimos actos criminales”.

“No teníamos personas que lloraran la muerte de este hombre, George Floyd, teníamos gente capitalizando. Su muerte está en sus manos tanto como lo están esos oficiales'', dijo Moore.

Se disculpó minutos después, diciendo que “habló mal cuando dije que su sangre estaba en sus manos” y que lamentaba “esa declaración”.

Moore continuó diciendo que no lamentaba ni se disculparía con la gente que “estaba cometiendo actos de violencia, destruyendo vidas y medios de subsistencia y creando esta destrucción”

Sobre Floyd, dijo que, “Su memoria merece una reforma. Su memoria merece un mejor Los Ángeles, un mejor Estados Unidos y un mundo mejor ''.

En un mensaje de Twitter, el lunes por la noche, Moore dijo que “dije algo inapropiado cuando hago una declaración sobre aquellos que participan en actos violentos después del asesinato de George Floyd”.

Comerciantes y residentes de Long Beach muestran su descontento ante la ola de saqueos que afectó a esa ciudad el domingo en la tarde.

Hubo muchos tuits que pedían la renuncia de Moore, intercalados con una declaración ocasional de apoyo al jefe de policía.

Moore ofreció una disculpa oficial, alrededor de las 11 p.m.

“Reconozco que mis palabras iniciales fueron terriblemente ofensivas. Saquear está mal, pero no es el equivalente de asesinato y no quise equiparar los dos. Lamento profundamente y me disculpo humildemente por mi caracterización. Permítanme ser claro: los policías involucrados fueron responsables de la muerte del señor George Floyd''.