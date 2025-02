Alcaldesa de Los Ángeles despide a la jefa de bomberos tras devastadores incendios

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, despidió a la jefa de bomberos de Los Ángeles, Kristin Crowley, el viernes tras los devastadores incendios Palisades e Eaton que dejaron 29 muertes en el condado de Los Ángeles.

“Actuando en el mejor interés de la seguridad pública de Los Ángeles y para las operaciones del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, he destituido a Kristin Crowley como Jefa de Bomberos”, dijo la Alcaldesa Bass en un comunicado.

“Sabemos que 1,000 bomberos que podrían haber estado de servicio la mañana en que estallaron los incendios fueron enviados a casa bajo la supervisión de la Jefa Crowley. Además, un paso necesario para una investigación fue que el Presidente de la Comisión de Bomberos le dijera a la Jefa Crowley que hiciera un informe posterior a la acción sobre los incendios. La Jefa se negó. Esto requiere su destitución. El heroísmo de nuestros bomberos, durante el incendio de Palisades y todos los días, es incuestionable. Traer un nuevo liderazgo al Departamento de Bomberos es lo que nuestra ciudad necesita”, agregó Bass.

La acaldesa designó como jefe interino del LAFD a Ronnie Villanueva quien tiene 41 años de experiencia dentro del Departamento de Bomberos de Los Ángeles y, "después de solo 7 meses de jubilación, está listo para comenzar a trabajar como jefe interino".

“Mientras el Departamento esté en las manos experimentadas y expertas del Jefe Villanueva, mi oficina liderará una búsqueda nacional y hablaré directamente con los bomberos y los angelinos sobre lo que quieren ver en su próximo Jefe permanente”, agregó Bass.

El empresario Rick Caruso, quien fue candidato a la alcaldía de Los Ángeles y perdió contra Bass, dijo en un comunicado: "Es muy decepcionante que la alcaldesa Bass haya decidido despedir a la jefa Kristin Crowley. La jefa Crowley sirvió bien a Los Ángeles y habló honestamente sobre los severos y profundamente mal concebidos recortes presupuestarios que la administración de Bass hizo al LAFD".

Caruso además dijo: "Ese coraje de decir la verdad fue valiente, y la admiro. La honestidad en un alto funcionario de la ciudad no debería ser una ofensa que justifique el despido. La decisión de la alcaldesa de ignorar las advertencias y abandonar la ciudad fue solo suya. Este es un momento para que los líderes de la ciudad asuman la responsabilidad de sus acciones y decisiones. Necesitamos un liderazgo real, no más culpas esparcidas".

Intensa relación entre Bass y Crowley

La relación entre Bass y Crowley ha sido marcada por disputas mediáticas tras los devastadores incendios que han dejado 29 personas muertas y millones de dólares en pérdidas por estructuras quemadas.

Telemundo 52 informó poco después de los incendios, que Crowley advirtió en las semanas previas al devastador incendio de Palisades sobre la decisión de recortar el presupuesto del departamento mpas de 17 millones y como este cambio disminuyó la capacidad del LAFD para prepararse y responder a emergencias a gran escala.

"La reducción... ha limitado severamente la capacidad del departamento para prepararse, entrenarse y responder a emergencias a gran escala, incluidos los incendios forestales", escribió la jefa Kristin Crowley en un memorando el 4 de diciembre de 2024.

En una entrevista con KNBC, Crowley explicó que: "el recorte de $17 millones no nos permitió hacer lo que necesitábamos hacer", dijo la jefa, "y donde eso nos impactó, específicamente para Palisades, fue en nuestra capacidad de pasar al aparato de reserva. Un recorte de $17 millones, recortó nuestra capacidad de utilizar recursos que deberían estar a nuestra disposición, que no pudimos solucionar porque no había fondos debido a los recortes en nuestra respuesta táctica".

Las declaraciones estaban en directa contradicción con las del alcalde Bass, quien dijo en una conferencia de prensa el 8 de enero por la noche que los recortes presupuestarios no tuvieron un impacto en la respuesta del LAFD a Palisades y otros incendios forestales.

"Estoy segura de que no fue así", respondió Bass en respuesta al memorando de la jefa de bomberos, y sugirió que el gasto en incendios superaría las cantidades presupuestadas para el año fiscal.

Bass, que estaba en Ghana como parte de una delegación de la Administración Biden, admitió la semana pasada que hacer ese viaje fue un error. "Sí, absolutamente", dijo Bass en una entrevista con Conan Nolan de NBCLA. "No hay duda al respecto".

La alcaldesa además dijo que no había sido informada sobre la catástrofe que se pudo haber iniciado debido a los fuertes vientos de inicio de enero.

Durante una entrevista televisiva Bass dijo que la información que recibió "no llegó a ese nivel para mí decir que algo terrible podría suceder y que tal vez no debería hacer el viaje". Y agregó que "ese tipo de preparación no sucedió. Si hubiera sucedido, les digo, ni siquiera habría ido a San Diego, y mucho menos habría salido del país".

En una declaración a NBC4, el LAFD respondió insistiendo en que el departamento siguió todos los procedimientos de preparación estándar. “Antes del incendio de Palisades, el LAFD envió dos avisos a los medios por correo electrónico, realizó múltiples entrevistas en vivo y grabadas sobre el clima extremo previsto para el incendio y notificó a los funcionarios de la ciudad sobre el próximo evento meteorológico”.

Según el médico forense de Los Ángeles, 29 personas han muerto como resultado de lo incendios Eaton y Palisades.

Eric Leonard y Jacob Wheeler de nuestra cadena hermana NBC4 contribuyeron a este artículo.