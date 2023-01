Llega el primer huevo de 2023 para las águilas calvas de Big Bear

Lo que debes saber Jackie y Shadow, las célebres águilas calvas de Big Bear, han ganado seguidores devotos en todo el planeta.

Una cámara cercana al nido dirigida por Friends of Big Bear Valley vigila de cerca a las águilas y los huevos que producen.

Jackie puso un huevo el 11 de enero, justo antes de las 4 p.m.; ella podría poner otro huevo en unos días, posiblemente a la misma hora del día

Una vez que los fanáticos de las famosas águilas calvas de Big Bear comienzan su “observación de huevos” anual, que a menudo empieza justo después de las vacaciones, muchas otras tareas diarias pueden pasar a un segundo plano.

O, mejor dicho, vuela del nido, si lo prefieres.

Para Jackie y Shadow, una pareja de aguilas que vuelan, anidan y viven cerca de Big Bear Lake, han captado la atención y la devoción de los amantes de la naturaleza de todo el mundo, gracias a la cámara que permanece enfocada en su nido de tamaño considerable durante todo el día.

La cámara está dirigida por Friends of Big Bear Valley, y los voluntarios expertos en aves del grupo han estado diciendo a los aficionados a las águilas que vigilen de cerca a Jackie al comenzar la segunda semana de enero, ya que un huevo podría llegar en cualquier momento.

¿Y alguna vez tuvieron razón? El águila “comenzó sus labores de parto” justo antes de las 4 p.m., el 11 de enero de 2023.

Un segundo huevo siguió unos días después en temporadas pasadas, por lo que puede apostar a que la gente estará atenta a la transmisión en vivo para ver si un "compañero de nido" se une al primer huevo.

Hay mucho que saber y aprender en el mundo de las águilas, como el hecho de que Jackie puede retrasar la incubación del primer huevo en caso de que siga un segundo huevo, lo que les da a ambos huevos la oportunidad de madurar de manera más simultánea.

Esos detalles intrigantes, y todo tipo de hechos emplumados, se pueden encontrar junto a la transmisión en vivo, así como en el sitio de Friends of Big Bear Valley.

Jackie puso dos huevos en enero de 2022; uno nunca salió del cascarón, pero Spirit, una superestrella instantánea, surgió del otro a principios de marzo.

Ver crecer al valiente joven, aprender a comer y finalmente emplumar fue una delicia primaveral para los miles de espectadores que miraban la transmisión en vivo todos los días mientras Spirit estaba en el nido.

¿Podría este nuevo huevo albergar a un pequeño aguilucho que podría convertirse en la gran superestrella de la próxima primavera?

Esté atento al nido, a Jackie y Shadow, y a todas las fascinantes idas y venidas de las queridas águilas calvas del sur de California.

