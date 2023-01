La nieve no estorba a las águilas de Big Bear: llega el segundo huevo de Jackie y Shadow

Lo que debes saber Jackie y Shadow son las amadas águilas calvas de Big Bear; una cámara de nido, dirigida por Friends of Big Bear Valley, vigila sus aventuras en el aire

El primer huevo de la temporada 2023 llegó el 11 de enero.

Jackie puso un segundo huevo la tarde del 14 de enero; la transmisión de la cámara se interrumpió temporalmente debido a la tormenta de nieve, por lo que se desconoce la hora exacta

Algunas nevadas graves pueden hacer que una persona se quede en el interior con sus pantuflas y bata a mano, pero ¿si eres un águila con un huevo en camino?

Unos pocos copos no pueden mantenerte alejado de eso.

Y Jackie, la amada águila calva que vive cerca de Big Bear Lake, soportó el clima con aplomo el 14 de enero, poniendo un huevo en algún momento durante la tarde fría y húmeda.

El águila calva es monitoreada por una cámara junto con su pareja, Shadow. En el pasado, ha puesto varios huevos durante los primeros días de enero.

Decimos “en algún momento” porque la vorágine dramática provocó una interrupción de la alimentación, lo que significa que la cámara del nido, un ojo en lo alto del cielo que observa toda la emocionante acción del águila, no capturó el gran momento.

Al final, no se preocupe: para cuando regresó la transmisión, había un segundo huevo en el nido, junto al huevo que Jackie puso el 11 de enero.

El huevo número 2 llegó antes de las 5:11 p.m., y si la temporada de 2022 sirvió como guía, es posible que esta nueva incorporación se haya puesto cerca de las 4 p.m., ya que los dos huevos de Jackie llegaron casi exactamente con tres días de diferencia el año pasado.

Jackie puso el primer huevo de la temporada 2023 el 11 de enero, solo un par de minutos antes de las 4 p.m.

La tormenta de nieve en la montaña había continuado hasta el domingo 15 de enero y Jackie está acurrucada sobre sus dos huevos, dándoles el calor de su parche de incubación mientras se sienta en el centro del nido lleno de pelusa, un área suave llena de abetos. agujas y materiales naturales que se encuentran alrededor del bosque local.

¿Cuándo eclosionarán estos ahora famosos huevos, si eclosionan?

El período de incubación tomará alrededor de 35 días.

Para obtener más información sobre las águilas calvas de Big Bear, los dos nuevos huevos y lo que los espectadores pueden esperar en las próximas semanas, consulte la transmisión directa desde el nido, que incluye información útil proporcionada por Friends of the Big Bear Valley.

Friends of the Big Bear Valley es una organización sin fines de lucro que protege la naturaleza y busca “... mantener la belleza intacta y el entorno único” de la hermosa naturaleza salvaje de la zona.

