Identifican a sospechoso en tiroteo mortal de cajera de banco en Thousand Oaks en 1997 

Después de más de 20 años, la policía del condado de Ventura arrestó a un hombre de San Bernardino de 55 años en relación con un tiroteo fatal de una cajera de banco en 1997 en Thousand Oaks.

El sospechoso, que fue identificado por la policía como Kevin Ray James, fue arrestado en San Bernardino el 9 de marzo.

James fue transportado y registrado en la Cárcel del Condado de Ventura, donde está detenido sin derecho a fianza.

El 28 de abril de 1997, aproximadamente a las 10:15 a. m., dos sospechosos ingresaron al Western Financial Bank, ubicado en 2920 E. Thousand Oaks Boulevard según las autoridades.

La policía dice que durante el robo, uno de los sospechosos le disparó a Mónica Leech, que trabajaba como cajera en el banco. Leech murió como resultado de su herida.

Durante el curso de la investigación inicial, los detectives pudieron identificar a dos posibles sospechosos que estuvieron involucrados en el robo del banco y el asesinato de Leech.

Los detectives investigaron este caso durante décadas, pero en ese momento no había suficiente evidencia para acusar a nadie y el caso finalmente se enfrió.

Los investigadores del alguacil del condado de Ventura reabrieron este caso en 2021 y pudieron obtener más evidencia que vinculaba a James con el asesinato de Leech usando ADN.

El otro agresor aún no ha sido identificado por las autoridades.

Las autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre este delito que pueda ayudar aún más a los investigadores a comunicarse con la Unidad de casos sin resolver por teléfono o correo electrónico al (805) 383-8704 o coldcase@ventura.org.

Crime Stoppers del condado de Ventura también pagará una recompensa de hasta $1,000 por información, quienes tengan información pueden llamar al 800-222-8477.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.