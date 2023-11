Policía de Irvine busca a dos hombres en relación con una pelea tras partido de fútbol

La policía de Irvine busca a dos hombres en relación con una pelea de fútbol que involucró a jugadores y espectadores después de un partido de la United Premier Soccer League (UPSL).

Los empujones y empujones estallaron en un tumulto en el campo después de que el Club Garrafones del Sur de Los Ángeles fuera derrotado 2-1 por Irvine Zeta FC II en Irvine Great Park.

El vídeo muestra una pelea entre jugadores, la mayoría de los cuales tienen entre 16 y 22 años, y espectadores que irrumpieron en el campo.

La pelea duró unos cuatro minutos y dejó a dos jugadores con la nariz rota.

El miércoles, la policía de Irvine pidió ayuda para identificar a dos hombres que se ven en el video. Los detalles sobre su conexión con la pelea no estuvieron disponibles de inmediato.

“Estamos intentando identificar a estos dos hombres que pueden tener información sobre el incidente”, dijo la policía.

Después de revisar el video, la policía de Irvine dijo que probablemente tomará tiempo identificar a los involucrados.

La pelea resultó en la suspensión de la liga para el Club Garrafones.

“La UPS está comprometida a brindar oportunidades en el fútbol a jugadores de todas las comunidades del país”, dijo la UPSL en un comunicado.

“Es impactante ser testigo de un comportamiento tan abominable. Como resultado del altercado sin sentido y violento posterior al partido del sábado, el Club Garrafones ha sido retirado de la UPSL y se ha impuesto una suspensión de por vida para la organización y su cuerpo técnico. . No hay tolerancia para tal comportamiento en esta liga”.

Fundada en 2011 en Santa Ana, la UPSL tiene alrededor de 400 clubes en todo el país que son de propiedad y operación independientes. La liga juega todo el año con un calendario de dos temporadas cada año.

Cualquier persona que tenga información debe enviar un correo electrónico a rsteen@cityofirvine.org.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.