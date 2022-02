IRS: Asegúrese que su número de ITIN sea válido

Si usted utiliza un número de identificación del contribuyente, conocido como 'ITIN'' preste atención, ya que antes de entregar su declaración de impuestos, debe asegurarse que el número sea válido.

Un número ITIN vencido podría demorar el proceso de declaración de impuestos, incluso, si no lo ha utilizado en algún tiempo.

“Me estuvieron dando $500 cada mes”, dijo Mirna Ramos, quien recibió crédito por adelantado por hijo.

Cuando se aprobaron los pagos de estímulo económico y el crédito adelantado por hijo, Ramos se pudo beneficiar.

“Con ese dinero que nos adelantaron, pues uno pago deudas que tenía pendientes, deudas que no había podido pagar”, añadió Ramos.

Ramos utiliza un número ITIN y siempre trata de organizarse y hacer sus impuestos lo antes posible.

“Hace como tres días, los hice [los impuestos]. Mi hija me los hace”, dijo Ramos.

Y tener el número ITIN válido, es lo más importante para no tener retrasos.

“Renové el ITIN unos años atrás, ya que me llega una carta cuando tengo que renovarlo. No batallé nada, inmediatamente me mandaron los papeles, me regresaron el pasaporte y el acta de nacimiento”, contó Ramos.

¿Pero cómo saber si su ITIN es válido? Visite la página irs.gov/itin o llamar al 844-545-5640.

“Ahí aparece una lista cuyos dígitos medios de ITIN están vencidos. Antes de presentar su declaración de impuestos trate de renovarlos para que no demore el proceso. Un representante le va a ayudar a completar el formulario W7 y darle la información de identidad de extranjero que usted presente”, dijo Irma Treviño, portavoz de IRS.

O bien, puede acudir con un agente tramitador autorizado, que son profesionales de impuestos en su comunidad, autorizados por el IRS para realizar ese trámite a su nombre, aunque tenga en mente, que ellos si cobran una cuota por el trámite.

Tome en cuenta también que, si su estatus migratorio ha cambiado y ya tiene un número de Seguro Social para hacer sus impuestos, debe dar de baja el número ITIN para liberarlo, y para que los impuestos que se declaren con ese número se transfieran a su cuenta de Seguro Social.