La policía de Anaheim investiga una serie de robos a personas de la tercera edad.

Según las autoridades, las víctimas han sido sacadas de sus hogares con engaños para luego robarles sus pertenencias.

La mayoría de las víctimas son personas de mayores de 70 años, y de acuerdo a la policía, los sospechosos se han hecho pasar por empleados del departamento de agua o servicios sociales.

Las imágenes de los sospechosos huyendo después de haber cometido uno de sus robos, de acuerdo a las autoridades en los últimos días se han reportado varios de estos delitos y las víctimas

“Pareciera que las víctimas son personas de la tercera edad, y lo que hacen es distraerlas diciendo que son nuevos vecinos o son empleados de la ciudad, y mientras están afuera, otro sospechoso entra a sus hogares para robar”, dijo Shane Carringer, sargento de la policía de Anaheim.

Brent Kahlen fue una de esas víctimas y le contó a Telemundo 52 la manera como los sospechosos llegaron hasta su domicilio para envolverlo en una serie de argumentos, pero nunca pensó que se tratara de un robo.

“Una mujer tocó la puerta de mi casa, abrí y me dijo que era mi nueva vecina y que si podía cortar algunas planta de mi jardín. Cuando logró sacarme de mi casa, ella estaba hablando por teléfono con alguien en español, pero no me percaté que esto se tratara de un robo”, dijo Kahlen.

La víctima no está seguro de cuántas sus pertenecías fueron robadas, lo que si está seguro es que de su oficina los ladrones se llevaron algunos documentos y dinero en efectivo.

“Cuando entré a mi casa, sentí algo muy extraño, y cuando entré a mi oficina, encontré papeles y pertenencias tiradas en el piso, y dije Dios mío, me acaban de robar”, agregó Kahlen.

Tras varios reportes de robo, las autoridades, han podido identificar a los vehículos en por lo menos en dos distintos domicilios, y coinciden con las mismas descripciones.

“Tenemos dos sospechosos que han sido identificados como hispanos, un hombre y una mujer entre 30 a 40 años de edad, y los vehículos fueron descritos como un BMW SUV color gris o azul claro, y un Dodge Caravan color café claro”, agregó Carringer.

El caso ya está bajo investigación y las autoridades alertan a los residentes de la ciudad para que tomen todas las precauciones y eviten ser víctimas de este tipo de robo.

Las autoridades instan a cualquier persona con información sobre estos incidentes a llamar al Departamento de Policía de Anaheim.