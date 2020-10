Investigan reclamo de Villanueva contra ex director ejecutivo del condado

La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles indicó que está revisando las acusaciones de que el alguacil Alex Villanueva denunció falsamente un delito cuando acusó al ex director ejecutivo del condado de violar las leyes de conflicto de intereses en una remisión a la oficina del fiscal general del estado.

Abogados del condado han disputado el reclamo de Villanueva contra el ex presidente ejecutivo Sachi Hamai y han amenazado con emprender acciones legales, informó Los Angeles Times.

En una carta del 10 de agosto obtenida por The Times, Lawrence S. Middleton, un abogado que representa al condado de Los Ángeles, le pidió al fiscal de distrito Jackie Lacey que investigara, alegando que Villanueva sabía que sus acusaciones eran falsas.

Los fiscales entregaron la carta a la oficina del fiscal general “para evitar cualquier posible conflicto de intereses”, dijo a The Times Greg Risling, portavoz de Lacey. Risling dijo que la oficina del fiscal general notificó el martes a la oficina del fiscal de distrito que no existe ningún conflicto.

“Revisaremos las acusaciones para determinar si se cometió un delito '', dijo Risling a The Times.

No es inusual que los fiscales revisen una denuncia formal contra un funcionario público.

El teniente John Satterfield, portavoz del Departamento del Alguacil, dijo que el asunto que involucra a Hamai fue debidamente referido al fiscal general.

“Las circunstancias bajo las cuales salió a la luz esta acusación fueron altamente sospechosas y se redactó un informe sobre los hechos conocidos en ese momento'', dijo refiriéndose a las acusaciones de conflicto de intereses de Villanueva contra Hamai.

"Una de las funciones principales del fiscal general de California es investigar y procesar los casos en los que surge un conflicto de intereses entre la agencia de investigación y las partes involucradas".

Es el último acontecimiento de una larga serie de enfrentamientos y tensas relaciones entre Villanueva y otros líderes del condado desde que asumió el cargo en diciembre de 2018.

El problema del conflicto de intereses surgió en julio, cuando Villanueva respondió una pregunta de su esposa, Vivian, durante una transmisión en vivo de Facebook sobre la propiedad de la posición de Hamai en la junta directiva de United Way del Área Metropolitana de Los Ángeles.

La organización sin fines de lucro ayudó a impulsar una propuesta a la Junta de Supervisores que redirigiría el 10% del fondo general del condado, que incluye parte del presupuesto del Departamento del Alguacil para abordar mejor las necesidades de los residentes de bajos ingresos en comunidades de escasos recursos. Hamai se había retirado de la junta de United Way antes de la votación de los supervisores sobre la propuesta para evitar la aparición de cualquier conflicto.

`”Aparentemente es un delito grave si recibe dinero de United Way y está en la junta, o es un oficial del condado y está votando sobre una medida o está facilitando una medir lo que puede ganar de su posición en la otra tercera parte. Eso es un delito grave”, respondió en parte Villanueva.

Al día siguiente, Skip Miller, un abogado que representa a Hamai y al condado, dijo en una carta a Villanueva que sus “mentiras maliciosas” equivalían a difamación y amenazaban con emprender acciones legales, informó The Times. Dijo que Hamai no tenía ningún interés financiero en United Way, que se desempeñaba como miembro no remunerado de la junta.

Middleton informó a Lacey que después de que Villanueva recibió esta información, el alguacil avisó a la Junta de Supervisores de una investigación criminal remitida al fiscal general sobre un subordinado. La carta del departamento a los miembros de la junta decía que los posibles cargos incluían incumplimiento del deber público, divulgación de conflictos de intereses y un funcionario público con un interés financiero que intenta influir en una decisión política.

"Está claro que el subordinado al que se hace referencia en las cartas es el director ejecutivo Sachi Hamai y que el alguacil Villanueva está duplicando sus comentarios anteriores en Facebook Live", escribió Middleton a Lacey, según The Times. “Aquí, después de ser informado de que sus comentarios en Facebook que acusaban al director ejecutivo Hamai de haber cometido un delito grave eran demostrablemente falsos, el alguacil Villanueva informó al fiscal general que había violado tres estatutos diferentes”.

“El alguacil Villanueva hizo la remisión penal y el informe a la Junta de Supervisores sabiendo que la Sra. Hamai no tenía ningún interés financiero en United Way o la medida de la balota que apoyaba, ... “, añadio.

Hamai se retiró en agosto, cuando consiguió un acuerdo de $1,5 millones y seguridad privada a tiempo completo para abordar las preocupaciones por su seguridad personal después de que un fiscal del condado dijera que enfrentaba meses de acoso "implacable y brutal" por parte de Villanueva. Villanueva criticó el asentamiento.