Investigan presuntas peleas provocados por motivos raciales

En la preparatoria Paramount hay preocupación entre padres de familia y estudiantes tras registrarse varias peleas estudiantiles presuntamente provocadas por motivos raciales.

La seguridad del plantel educativo y agentes del sheriff vigilaron el miércoles muy de cerca a los estudiantes, luego de que se registraron varias peleas entre decenas de alumnos que fueron filmadas con los teléfonos celulares de sus compañeros.



Lo que comenzó como un enfrentamiento verbal entre dos estudiantes de la preparatoria Paramount escaló rápidamente a que uno de ellos le propinará un puñetazo al otro en el rostro.

Las imágenes captadas por un celular muestran a más alumnos sumándose a la pelea ocurrida el martes después de clases hasta que personal escolar intervino y los separó.

“Anoche nos llamaron para avisarnos de un conflicto racial para poder hablar de la situación”, dijo Carlos García, padre de familia.

Rashad Davis, de 14 años, es el estudiante que aparece en el vídeo siendo agredido por otro alumno. Davis aseguró que no le quedó de otra que defenderse.



De los golpes en la cabeza, cuello y espalda, según el Distrito Escolar de Paramount, a la hora del almuerzo se registró otra pelea en el interior del recinto escolar.

La oficina del sheriff afirma que al menos 30 alumnos se involucraron en la riña en la que aparecen estas dos jóvenes jalándose el cabello.

Angelina Aguilar afirma que su hijo fue atacado al azar.

“[Hijo de Angelina Aguilar] dijo que entre la bola, le dieron un puñetazo en la cara y no supo de donde le llegó”, agregó Aguilar.

Los padres de familia señalaron que ayer se registraron al menos cuatro peleas en el plantel escolar, el hijo de Aguilar nos dijo anónimamente que teme por su seguridad.

“Llevan cuchillos y creo que uno llevó una pistola”, contó Aguilar.

Según el sheriff, un alumno fue arrestado por robo durante el enfrentamiento, y el resto fue suspendido o citados a corte.



“Se defendió pero todavía recibió una multa, todavía tenemos que ir a corte, no se mas que hacer”, dijo Margarita Berrueco, una madre de familia.

Padres de familia aseguran que denunciaron con anticipación a la administración escolar sobre rumores de posibles enfrentamientos.



“La escuela no nos da respuestas, no nos da ayuda, no nos dice nada, todo nomás lo mantiene a tras de la oficina”, señaló Aguilar.



En un comunicado la superintendente del Distrito Escolar de Paramount dijo que la escuela continuará investigando el asunto y los estudiantes serán responsabilizados por sus acciones. El plantel oeste de la preparatoria Paramount es un lugar seguro para estudiantes, padres y personal. El mal comportamiento no será tolerado.”



“Desde el año pasado, incluso el mes pasado, se agarraron allí dos o tres peleas y por las mismas cosas raciales”, dijo Carlos García, padre de familia.

La administración escolar le está pidiendo a los padres de familia que hablen con sus hijos sobre cualquier conflicto que tengan otros alumnos, y de ser necesario pidan ayuda a maestros y consejeros.