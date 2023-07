Investigan posible fuerza excesiva de dos oficiales a una pareja en Lancaster

En Lancaster, dos oficiales del Departamento del Alguacil de Los Ángeles han sido asignados a deberes administrativos después de la detención a la fuerza de una pareja sospechosa de haber cometido un robo en un supermercado.

La investigación, que apenas empieza, incluirá la revisión de video de cámaras de seguridad de la tienda, video de celular proporcionado por un miembro de la comunidad y las imágenes captadas por las cámaras corporales de los oficiales.

El video que el Departamento del Alguacil de Los Ángeles señaló hizo público por cuestión de transparencia, fue captado el 24 de junio por las cámaras corporales portadas por los oficiales que respondieron a una llamada de emergencia por un robo supuestamente cometido en el supermercado Winco en la cuadra 700 de West Avenue K-4 en Lancaster.

Y el incidente escaló con una pareja, cuya apariencia coincidía con la descripción de los sospechosos.

Al detener al hombre, uno de los oficiales dice “te vamos a esculcar”, y él responde “no tengo nada”, y antes de ser esposado, dijo “no estoy resistiendo”.

Y después se dirigen a una mujer que grababa el incidente y que durante un forcejeo termina en el pavimento y grita “no puedo respirar, dejen de maltratarme”, y un oficial parece rociarla con gas pimienta, mientras grita “quiero al comandante, dejen de torcer mi brazo”.

Lisa Michelle Garrett fue testigo y grabó su propio video desde el asiento del pasajero de su auto, y en el video se escucha su reacción cuando la mujer es lanzada al suelo. Cuando nuestro compañero de nuestra estación hermana NBC4 le mostró el video de las cámaras de los oficiales, y empezó a llorar y dijo:

“Estaba llorando porque fue muy emocional, era la vida real, no estaba en televisión o algún programa policiaco, estaba ahí en mi cara. He visto cosas en mi vida, pero nunca he visto algo así tan profundo”, dijo Lisa Michelle Garett, testigo.

El Departamento del sheriff indicó que ha lanzado una investigación, y en un comunicado sobre el uso de fuerza, indico.

"Aunque el departamento no comenta sobre declaraciones relacionadas con investigaciones activas, el sheriff Robert Luna, dijo que su departamento tratará al público con dignidad y respeto, y que elementos que no mantengan los estándares de entrenamiento serán hechos responsables.

Además del video en un comunicado, el Departamento del Sheriff señaló que se realizará una revisión de los hechos para determinar si el uso de fuerza fue razonable, necesaria, apropiada y proporcional al nivel de las acciones descritas.

“No creo que lo voy a ver otra vez, pues una vez que lo viste es difícil de olvidar y es una de las peores cosas. Vemos oficiales en las calles todo el tiempo, y si quiero decir que no todos los sheriffs, pues como toda la gente, no todos somos iguales”, dijo Emile Obasi, testigo.

Ambos oficiales involucrados han sido asignados a deberes administrativos hasta terminar la investigación. Hasta el momento, el momento, el departamento del alguacil no ha informado si la pareja fue arrestada o si algún tipo de crimen se cometió.

Telemundo 52 enfatiza que aunque tiene estos videos, aún no está claro si hubo alguna acción previa que hubiera resultado en la detención a la fuerza de la pareja, y varias organizaciones comunitarias han anunciado que el 5 de julio a las 5 p.m. se llevará a cabo una protesta en el estacionamiento, lugar donde supuestamente ocurrió el incidente.