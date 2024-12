Investigan posible caso de odio tras robo de bandera mexicana en Santa Ana

Una familia de Santa Ana dice que se sienten atacados por expresar orgullo por su herencia después de que una bandera mexicana fuera arrancada de su casa y que una nueva fuera recibida con una nota amenazante.

Carlos Antúnez y sus padres han exhibido con orgullo una bandera mexicana afuera de su casa de Santa Ana, donde han vivido durante 20 años. La familia dice que es una forma significativa de honrar su herencia.

"Nunca ha habido un problema en el que alguien no pudiera expresarse, ¿verdad?, o en el que no pudiéramos colocar una bandera. Eso fue algo que siempre consideramos", dijo Antúnez.

El 21 de octubre, las cámaras de seguridad afuera de la casa de los Antúnez captaron a un hombre que arrancó la bandera mexicana y el mástil del que ondeaba en su patio delantero.

La familia inicialmente pensó que era un incidente aislado, pero se sorprendió con una nota de odio poco después de reemplazar la bandera. La nota estaba envuelta alrededor de una piedra que dejaron frente a su casa, advirtiendo a la familia Antúnez que quitaran la bandera, escrita en un español deficiente.

La casa también fue vandalizada con la palabra “EE. UU.” pintada con aerosol en la cerca delantera de la casa.

“Cuando vimos esto, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé, me quedé en shock, no lo podía creer, ya sabes, inmediatamente pensé, bueno, esta persona, tal vez sea la misma persona que robó la bandera la primera vez”, dijo Antúnez.

El Departamento de Policía de Santa Ana ha iniciado una investigación por crimen de odio sobre el robo y el vandalismo.

“Nos preocupa hasta dónde se detendrán, hasta dónde se sentirán suficientes, ¿no? Si no cumplimos con la solicitud de quitar la bandera, incluso entonces, no hay garantía de que este individuo, ya sabes, deje de acosarnos”, dijo Antúnez.

A pesar de las preocupaciones de seguridad, Antúnez dice que la bandera se quedará.

"Nos mantenemos firmes. No buscamos intensificar la situación ni enfrentarnos a este individuo, pero haremos todo lo posible para generar conciencia y protegernos a nosotros mismos y a la comunidad", dijo Antunez.