Investigan muerte de hombre por un disparo en San Pedro

Un hombre fue encontrado muerto el viernes dentro de una camioneta frente a un hospital de San Pedro, posiblemente víctima de un tiroteo ocurrido horas antes a poca distancia, dijo la policía.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, el hombre, de entre 35 y 40 años, estaba sentado en un vehículo con otra persona en las calles 14 y Mesa poco antes de la medianoche cuando dispararon contra el vehículo.

A pesar de que se informó de un tiroteo durante la noche, no se localizó a ninguna víctima en el lugar. Pero la policía dijo que los oficiales respondieron alrededor de las 6:50 a.m. al hospital Providence Little Company of Mary en la cuadra 1700 de West Seventh Street, donde encontraron al hombre muerto en el asiento del pasajero del SUV dañado por balas en el estacionamiento.

La persona que llevó a la víctima al hospital fue detenida para ser interrogada y la investigación continúa, dijo la policía.

Según el diario Daily Breeze, el conductor de la camioneta se detuvo frente al hospital y corrió adentro para buscar ayuda, pero el hombre estaba muerto cuando los equipos médicos regresaron al vehículo.

Las razones de la demora de aproximadamente seis horas entre el tiroteo y la llegada de la víctima al hospital no estaban claras.

La información no estuvo disponible de inmediato sobre la identidad del hombre herido de muerte.

No había ninguna descripción del sospechoso disponible. Se desconoce el motivo del tiroteo, dijo la policía.