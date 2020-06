Investigan la muerte de un hombre negro hallado colgando de un árbol en Victorville

El Departamento del Sheriff del condado de San Bernadino dijo el sábado que todavía están investigando la muerte de un hombre negro encontrado muerto colgando de un árbol en Victorville después de que su familia lo rechazara.

Los investigadores confirman que Malcolm Harsch, de 38 años, fue encontrado colgando de un árbol cerca de un campamento para personas indigentes en Victorville el 31 de mayo.

El Departamento del Sheriff de San Bernardino tomó la determinación preliminar de que su muerte fue un suicidio y dijo que no hubo juego sucio. Sin embargo, los diputados dicen que todavía están investigando el caso.

Los familiares de Harsch dudan que se haya quitado la vida.

"No parecía estar deprimido por nadie que realmente lo conociera", dijo la familia de Harsch a los periodistas. "Todos los que conocieron a nuestro hermano se sorprendieron al escuchar que supuestamente se ahorcó y no creen que sea verdad. La explicación del suicidio no parece plausible".

A unas 50 millas de distancia, en Palmdale, se realizan protestas y vigilias por la muerte de Robert Fuller, un hombre negro que fue encontrado muerto esta semana colgado de un árbol.

Los líderes de la ciudad y el condado ahora están pidiendo una investigación independiente sobre su muerte, luego de que la policía dijo que sospechaban de suicidio, pero sus familiares y amigos no creen en esa explicación.

Un ayuntamiento virtual organizado por el alguacil del condado de Los Ángeles Alex Villanueva está programado para el lunes por la tarde a partir de las 2 p.m. a las 4 p.m., donde los residentes de Palmdale pueden hablar sobre la muerte de Fuller y la investigación.