El domingo, los bomberos continuaron las operaciones de investigación después de que se controló un incendio de 12 acres que amenazaba a 15 casas en Riverside.

El Departamento de Bomberos de Riverside respondió por primera vez a las llamadas de un incendio de vegetación alrededor de las 4:30 p.m. del sábado cerca de la intersección de Valencia Hill Drive y Massachusetts Avenue.

El incendio motivó que se solicitaran recursos del Departamento de Bomberos del Condado de Riverside, incluidos camiones cisterna y helicópteros de extinción de incendios.

Los bomberos dijeron que el fuego impulsado por el viento fue empujado hacia Box Springs Preserve y quemó una propiedad de cuatro acres con montones de mantillo pesado. En un momento, el incendio provocó la evacuación de 15 casas a lo largo de Vernon Avenue y amenazó a un total de 40 estructuras.

Si bien ninguna estructura resultó dañada por el incendio, tres edificios fueron recubiertos con retardante de aviones de extinción de incendios, según los bomberos.

El fuego se controló alrededor de las 6 p.m. el sábado, y a los evacuados se les permitió regresar a sus hogares aproximadamente una hora después. No se reportaron heridos.

Los investigadores de incendios dijeron que el incendio se originó en un terreno abierto privado cerca de Valencia Hill Drive y Spruce Street, donde las personas se estaban reuniendo, aunque se descartó un campamento de personas sin hogar como la causa.

"La causa del incendio no se determinó después de la investigación y no hubo testigos", dijo el jefe de batallón Bruce Vanderhorst. Le recordó al público que no interfiera con las operaciones de incendio y dijo que un dron de control remoto estaba volando en el área del incendio mientras un helicóptero de extinción de incendios intentaba aterrizar.

La policía de Riverside se puso en contacto con el piloto del dron y ordenó que el dron fuera puesto a tierra. Vanderhorst dijo que el evento podría haber causado que todos los aviones de extinción de incendios fueran retirados del incidente hasta que se despejara el espacio aéreo.