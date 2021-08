Investigan a capitán del LAFD por críticas a vacunación de empleados de Los Ángeles

Lo que debes saber Christian Granucci calificó el requisito de vacunación de la ciudad para los trabajadores de la ciudad como “tiranía”.

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una ordenanza que requiere la vacunación COVID-19 para todos los empleados de la ciudad, excepto para quienes tienen exenciones médicas o religiosas.

Las solicitudes de exención se evaluarán caso por caso y vencerán el 7 de septiembre.

Un capitán de bomberos de Los Ángeles que calificó el requisito de vacunación de la ciudad para los trabajadores de la ciudad como “tiranía” está siendo investigado por la División de Normas Profesionales del departamento por aparentar estar de servicio y hablar en contra de la política de la ciudad mientras usaba su uniforme, anunciaron funcionarios del departamento el lunes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El capitán Christian Granucci dijo en un video publicado en la aplicación Telegram y luego compartido en Twitter por la periodista Jasmyne Cannick que “captaría el dolor total” del departamento de bomberos, que había cientos de bomberos que contrataron a un abogado para luchar contra el requisito.

“¿Cuándo terminará esta tiranía? Te diré cuándo se detendrá. Va a detenerse aquí mismo, ahora mismo, y estoy poniendo a mi administración y a mi sindicato en una explosión. Tuviste la oportunidad de enfrentarte a esto y no lo hiciste. Queremos brindarles la oportunidad de hacer lo correcto y representar a los miembros'', dijo Granucci.

Reacciones de personas que han dudado en recibir la inyección de COVID-19 ahorra que la FDA aprobó la vacuna de Pfizer.

“Sepan esto. Hay un gran grupo de nosotros, unos cientos, y tenemos un abogado de anticipo y es un tiburón. Te daremos la oportunidad de ponerte de pie y tomar las flechas de fuego del adversario de la tiranía y dar un paso al frente y luchar por nosotros. Pero si no lo hace, nuestro plan b: un grupo grande y que crece día a día”

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo en un comunicado que se enteró del video el lunes por la mañana.

“Si bien respetamos el derecho del individuo a su opinión, no está autorizado a hablar en nombre del departamento. El individuo está de uniforme y parece estar de servicio, lo que da la impresión de que está hablando a título oficial. Por lo tanto, el asunto ha sido enviado a nuestra División de Estándares Profesionales para su investigación, lo que puede dar lugar a acciones disciplinarias'', se lee en el comunicado de LAFD.

El sindicato del Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo en un comunicado que no apoya ninguna política de la ciudad que haga que la vacunación sea una condición para el empleo.

“Al igual que el debate que tiene lugar en todo nuestro país sobre las vacunas, hay una discusión apasionada sobre este tema en nuestras estaciones de bomberos. La mayoría de nuestros bomberos se han vacunado voluntariamente y más eligen hacerlo cada semana. Continuamos alentando a nuestros miembros a vacunarse, pero no apoyamos ninguna política de la ciudad que lo convierta en una condición de empleo”, dijo Freddy Escobar, presidente de United Firefighters of Los Angeles City Local 112.

Una de ellas es el Glendale Community College, en donde el personal y estudiantes tendrán unas 10 semanas para cumplir con la orden.

El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó la semana pasada una ordenanza que requiere la vacunación COVID-19 para todos los empleados de la ciudad, excepto para aquellos que tienen exenciones médicas o religiosas.

“Cuando originalmente votamos para exigir que los empleados de la ciudad se vacunen, fuimos una de las primeras ciudades del país en hacerlo. Ahora, varios estados, incluida California, y otras grandes ciudades de todo el país han comenzado a exigir que sus servidores públicos se vacunen'', dijo entonces el presidente del consejo, Nury Martínez.

“Esto no es radical, es sólo sentido común. ¿Cómo podemos pedirles a los angelinos que se vacunen si no lo hacemos nosotros mismos? Necesitamos dar un buen ejemplo a nuestras comunidades. Las vacunas están disponibles, son efectivas y mantienen a las personas fuera del hospital y sin ventiladores'', dijo Martínez.

Según la ordenanza, los empleados no exentos deben recibir su primera dosis de la vacuna de dos dosis Moderna o Pfizer a más tardar el 7 de septiembre, y su segunda dosis a más tardar el 5 de octubre. Los empleados que opten por recibir la dosis única de Johnson & Johnson tendrán que ser inoculados antes del 5 de octubre.

Las solicitudes de exención se evaluarán caso por caso y vencerán el 7 de septiembre. Las personas calificarán para una exención si tienen una condición médica o creencias, prácticas o razones religiosas sinceras que les impiden recibir la vacuna.

Una persona resultó apuñalada en una manifestación en contra de las vacunas.

La ordenanza no incluye las consecuencias definitivas para los empleados que no se vacunan y no son elegibles para una exención, pero Vivienne Swanigan, de la Oficina del Fiscal de la Ciudad, dijo a los miembros del consejo que las consecuencias se están discutiendo con los sindicatos.

Escobar dijo en su declaración que el sindicato está en conversaciones con la ciudad `` porque nuestros bomberos y paramédicos de LAFD altamente calificados y experimentados no pueden ser reemplazados fácilmente, especialmente en un departamento que ya tiene poco personal''.

“La salida inesperada de incluso un pequeño porcentaje de nuestra fuerza laboral tendría un impacto devastador en la seguridad pública en Los Ángeles'', agregó Escobar.