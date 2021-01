Investigación del forense confirma la muerte por homicidio de Andrés Guardado por un alguacil

Una investigación de la oficina del forense sobre la muerte de Andrés Guardado, de 18 años, quien fue asesinado a tiros por un alguacil en Gardena, confirmó una conclusión previa de la oficina de que su muerte fue un homicidio, anunciaron las autoridades el viernes.

La investigación, la primera realizada en el condado de Los Ángeles en más de 30 años, encontró que la "forma de muerte de Guardado fue a manos de otra persona que no fue por accidente", escribió Candace D. Cooper, juez jubilada de la Corte de Apelaciones de California, que supervisó la sonda. Su causa de muerte fueron múltiples heridas de bala, ella escribió.

Los hallazgos se basaron en testimonios de expertos médicos, investigadores y testigos en la escena cuando los agentes dispararon contra Guardado, así como en registros citados por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, que no se dieron a conocer públicamente.

En un comunicado, los padres de Guardado, Cristóbal y Elisa Guardado, dijeron que el hallazgo de Cooper "ha confirmado lo que sabíamos desde el principio".

“Ahora hacemos un llamado al fiscal de distrito (George) Gascón para que haga lo que el departamento del alguacil no ha hecho, que es tomar medidas y responsabilizar a estos diputados por sus acciones criminales”, se lee en el comunicado, que fue enviado por los abogados de la familia.

“Andrés era una buena persona con toda su vida por delante. Esa vida le fue arrebatada violentamente, y sufrimos las consecuencias mientras sus asesinos siguen libres. Nuestra familia no descansará hasta que tengamos justicia para Andrés".

La oficina de Gascón no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los comentarios de la familia hechos después del cierre del horario comercial habitual.

Durante los procedimientos de investigación del 30 de noviembre, varios miembros del departamento del alguacil se negaron a responder preguntas, citando consejos de abogados.

Entre ellos se encuentra el diputado Christopher Hernández, quien estuvo presente durante el tiroteo, pero no disparó ha Guardado, y dos detectives de homicidios que fueron asignados al caso, Mike Davis y Joseph Valencia, quienes se negaron repetidamente a responder preguntas, diciendo que bajo consejo de un abogado, estaban invocando sus derechos en virtud de la Constitución.

Cooper los disculpó, pero dijo que ella determinaría si sus negativas generales a responder preguntas eran apropiadas y dijo que podrían ser llamados más tarde.

Cooper señaló en los hallazgos de la investigación que tenía pruebas suficientes para concluir la investigación sin llamar a más testigos o solicitar más pruebas, y por esa razón, no "perseguiría las cuestiones de la Quinta Enmienda planteadas durante la investigación".

El oficial que disparó contra Guardado, Miguel Vega, tampoco asistió al proceso del 30 de noviembre y luego presentó una declaración “indicando que si compareciera y fuera interrogado en la investigación, haría valer su derecho de la Quinta Enmienda a no declarar", Cooper escribió en los hallazgos de la investigación.

Ella agregó que aceptó la declaración en lugar de un testimonio en persona “dada la totalidad de las circunstancias y como respuesta a los derechos del diputado Vega bajo la Constitución”.

La muerte de Guardado, quien recibió múltiples disparos en la espalda, provocó múltiples protestas y pedidos de acciones disciplinarias y enjuiciamiento de los diputados involucrados.

Pidieron que el agente sea juzgado y encarcelado.

El departamento del alguacil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos de la investigación realizada después del cierre del horario comercial habitual.

Dos médicos que realizaron las autopsias en Guardado confirmaron durante los procedimientos del 30 de noviembre que recibió cinco disparos en la espalda.

Lianna Darabedyan, una investigadora forense asignada al caso, testificó que se encontró un arma a unos tres o cinco pies del lado derecho de la cabeza de Guardado mientras su cuerpo yacía boca abajo en el suelo.

El bombero/paramédico del condado Andrew Clemens, que respondió a la escena del tiroteo, dijo que Guardado fue declarado muerto unos tres minutos después de la llegada de los paramédicos.

El departamento del alguacil ha dicho que Guardado estaba buscando el arma cuando le dispararon el 18 de junio en un camino de entrada en West Redondo Beach Boulevard en un área no incorporada cerca de Gardena.

La familia de Guardado dijo que estaba armado porque trabajaba como guardia de seguridad para un taller de carros. Los alguaciles dijeron que no vestía uniforme de guardia cuando respondieron a un informe de un tiroteo no fatal en el área, y que no tenía licencia como guardia ni tenía la edad suficiente para desempeñar ese trabajo según la ley estatal.

La familia de Guardado ha presentado una demanda contra el condado alegando muerte por negligencia y violaciones de los derechos civiles.

La investigación de otro tiroteo fatal involucrando a un alguacil del condado de Los Ángeles está programada para el 28 de enero. Cooper también fue designada por la oficina del forense para investigar la muerte de Fred Williams III, quien fue asesinado a tiros por alguaciles el 16 de octubre mientras huía de ellos con una pistola.