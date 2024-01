Invasores de terreno se apoderan de casa multimillonaria de Beverly Hills 

Varias personas en Beverly Hills dicen que están hartas de que unos ocupantes ilegales se hayan apoderado de una casa multimillonaria en su vecindario.

Aunque la casa tiene una dirección en Beverly Hills, está bajo la jurisdicción del Departamento de Policía de Los Ángeles. Pero los vecinos dicen que hasta ahora la policía de Los Ángeles no ha ayudado a resolver el problema.

La policía de Los Ángeles dijo que han estado en la casa al menos cinco veces solo este mes.

Fran Solomon es propietaria del lugar de al lado, que está alquilando. Ella es una de varias personas frustradas por los muchos problemas.

“Comenzaron a hacer estas fiestas furiosas durante horas locas de la noche”, dijo Solomon. "Ha habido camiones descargando cosas que no podemos identificar en medio de la noche".

“Se han visto narcóticos en los autos que están en la casa”, agregó. "Estos asistentes a la fiesta llaman a las puertas de los vecinos a las dos y cuatro de la madrugada".

En un momento, un investigador privado contratado descubrió una fiesta en la casa, que se decía era para recaudar fondos para las víctimas de los ataques del 7 de octubre en Israel.

Solomon dijo que no está claro quién es el dueño de la casa en este momento.

Anteriormente era propiedad del Dr. Munir Uwaydah, quien, según se informa, huyó de los EEUU después de ser vinculado con el asesinato de su exnovia en su apartamento de Santa Mónica en 2008.

Más recientemente, los registros indican que era propiedad de MDRCA Properties LLC, que se declaró en quiebra el año pasado.

Otro vecino, Rick, está preparado para que el barrio vuelva a la normalidad.

"Estamos muy preocupados como vecinos por nuestra propia seguridad, por la seguridad de nuestros hijos y por nuestros hogares", dijo.

Rick dijo que no solo llamaron a la policía para informar problemas, sino que también llamaron al departamento de bomberos y trabajaron para que remolcaran los autos de sus propiedades privadas.

“Nos hemos comprometido con la Oficina del Alcalde para tratar de conseguir un oficial de seguridad pública, construcción y seguridad para la basura, y simplemente no estamos obteniendo mucha respuesta proactiva y coordinada”, agregó.

Rick dijo que ahora la Fiscalía de la ciudad está involucrada y espera que los ocupantes ilegales sean desalojados pronto, pero le preocupa que pueda llevar algunos meses.

Eso no le sienta bien a Salomón.

"Ésta es una zona muy próspera, que paga impuestos exorbitantes y parece que no podemos obtener la respuesta adecuada del Departamento de Policía de Los Ángeles para cerrarla", dijo Solomon. "Los ciudadanos respetuosos de la ley no reciben protección contra los delincuentes que se han apoderado de una casa que no les pertenece".

Telemundo 52 se comunicó con la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, para solicitar comentarios, pero no recibió respuesta.