Intentan desalojar a una mujer dejándola sin baño, estufa y sin puerta

Una televidente llamó a Telemundo 52 Responde desesperada porque le pidieron salirse del edificio en el que llevaba casi 20 años viviendo con su marido, recién fallecido.

El equipo de Telemundo 52 Responde que quedó sorprendido de lo que les contó Ofelia Batún, ya que en estos momentos los desalojos están suspendidos en Los Ángeles. Encima de que la desalojaron, también le quitaron el baño, la estufa e incluso la dejaron sin puerta principal.

“Mi esposo acaba de fallecer, hace seis semanas, y todavía vinieron a quererme sacar, y les dije que no, que no me sacaran, que me dejaran aquí”, dijo Batún.

Batún llamó al Telemundo 52 Responde desesperada, pues asegura que tras la muerte de su marido, con quien vivió en los apartamentos por casi dos décadas, el administrador ahora la ha tratado de sacar, con tácticas difíciles de creer.

“Yo no me quiero ir porque no tengo a donde ir. Me quitaron las puertas, el lavamanos, el baño, las llaves de la ducha, de la cocina, la estufa, y solo la luz me dejaron.

Batún dijo que tras fallecer tu esposo le dijeron que ella no estaba en el contrato de renta.

“Me [el dueño le dijo que le] iban a dar por ser su esposa. Lo aceptaron, y yo firmé”, dijo.

Batún asegura que firmo un nuevo contrato, pero dijo que nunca se lo entregaron, porque les pidió que le cambiaran la alfombra, y fue ahí cuando empezaron los problemas.

“Desde hace 20 años tengo la carpeta, con chinches y cucarachas, que está infectado todo. Fue cuando me dijeron que tenía que desalojar”, dijo Batún.

Telemundo 52 Responde cuestionó al administrador al respecto, recordándole que en estos momentos los desalojos estan suspendidos por ley.

El administrador del edificio, un hombre, quien solo se identificó como "Sayini", insistió que no se trataba de un desalojo, sino que la señora Batún estaba allanando la propiedad, argumentando que el departamento de vivienda le notificó que la persona que está en el contrato, ósea el marido, era quien estaba autorizado para recibir ayuda del programa de "Sección 8", y que al haber fallecido, el gobierno no seguiría pagando la porción subsidiada.

El administrador insistió en que ella no podía seguir ahí por no estar en la lista de espera de la sección 8, pero no explicó por qué no le brindó opciones.

“No es nuestro problema, solo seguimos las reglas, es todo”, dijo el administrador del edificio.

Eso fue lo que dijo antes de irse, y regresó con un guardia de seguridad que puso más letreros prohibiendo la entrada al departamento.

Ned Harris, abogado de la red de defensa de inquilinos "Basta" acudió a evaluar la situación, y tras visitar el departamento de la Batún, dio a Telemundo 52 Responde sus impresiones sobre la forma en que la administración del edificio procedió:

“Definitivamente es ilegal, no hay duda que es ilegal. Porque efectivamente los dueños están intentando sacar a esta anciana cuyo marido acaba de morir de COVID-19, y obviamente el dueño está intentando de echarla, sin hacer el procedimiento adecuado. Nadie debe sufrir este tipo de crueldad, no es aceptable”, dijo Harris.

El abogado también dijo que su bufete representaría a la señora Batún legalmente de manera gratuita.

Por su parte, un inspector del Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de Los Ángeles se presentó, y determino que las deficiencias que encontró en el departamento de la Batún, constituyen un peligro inminente a la inquilina, por lo que giró esta orden para que a más tardar en dos días el propietario iniciara reparaciones, advirtiendo que de no hacerlo, la ciudad elegiría un contratista para realizar el trabajo, y el costo será responsabilidad del dueño.

Agradecida por el apoyo, la señora Batun dijo que a pesar de las amenazas, permanecerá en la propiedad.

“Así como a mi me ayudó, quiero que ayuden a otras personas en la misma situación, porque barren con nosotras. Nos tratan como inservibles, y no somos basura”, dijo.

La señora Batun tuvo que ser hospitalizada un par de días, según nos informaron sus hijos, pero ya está de regreso en su departamento, y ha recibido múltiples donaciones de la comunidad, que le han regalado desde una puerta hasta un escusado, y mangueras para reconectar su estufa.