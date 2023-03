Instan a ciudadanos mexicanos a utilizar la “gran diversidad de recursos” disponibles en el Consulado de México

La directora de Protección y Planeación consular de México está de visita en Los Ángeles, y habló con Telemundo 52 para enviar un importante mensaje a todos los mexicanos que viven aquí.

La Directora General de Protección Consular y Planeación Estratégica de México, Vanessa Calva Ruiz, quiere que todos sepan la gran diversidad de recursos disponibles que tiene El Consulado de México para ayudar a personas que puedan estar siendo víctimas de abusos, ya sea en el trabajo, en el hogar, o en su comunidad, y recalcó que no importa su estatus migratorio porque todos tienen derechos y si se acerca a la sede consular, le pueden apoyar para asegurarse de que se respeten.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

En su visita a Los Ángeles, la directora de Protección y Planeación Consular de México, tiene una misión clara.

“Que la gente sepa que el consulado es una zona segura donde puede venir y hacer cualquier tipo de consultas de sus derechos, y no tienen que esperarse a que ya estén en una situación de riesgo, vulnerabilidad o abuso”, dijo Ruiz.

Explicó que el consulado cuenta con abogados, y, además, tiene lazos con agencias y grupos no gubernamentales que pueden apoyarles en una gran variedad de temas.

“[Algunos temas incluyen] derechos migratorios, penales, civiles, de familia, humanos y laborales”, agregó.

Por ejemplo, en el área laboral.

Un importante documento de identidad para los salvadoreños puede ser gestionada desde el Consulado General de El Salvador. Te explicamos para qué sirve y cómo puedes obtenerla.

“Todos los temas que tiene que ver con salarios no pagados, posibles actos de discriminación en el empleo, o inclusive ya de violencia, donde haya una

amenaza que si no trabajan horas extras le van a avisar a autoridades migratorias. Por ejemplo, eso no está permitido, y no es una situación que deben de pasar”, dijo.

Si usted se acerca al consulado para pedir apoyo, recalcó Calva Ruiz, le van a orientar. Por ejemplo, para mujeres y niñas, hay una red de apoyo especial, si están viviendo violencia en el hogar.

“La violencia nunca es justificada, la violencia no nada más es física, sino emocional, psicológica, económica que puede estar enfrentando una mujer o una niña. Tú puedes acudir al consulado, y recibir de una manera humana y digna, esa atención y asesoría de una manera humana y digna, esa atención y asesoría para que puedas tomar una decisión, y que sea una decisión que ayude a salir de una situación por la que ninguna mujer debe de pasar”, señaló Calva Ruiz.

También, explicó, se busca brindar apoyo a la comunidad LGBTQ+ para que puedan vivir de una manera digna y sin temor, y recordó uno de los cambios importantes que se han hecho en ese sentido.

“La comunidad trans puede ya obtener una acta de nacimiento a partir de su identidad de género, algo que antes no podíamos ofrecer en consulados. Se tenía que hacer directamente en México”.

Y con respecto a cómo el público podría percibir como una tarea difícil acercarse y pedir ayuda del consulado, debido a que se requiere una cita para entrar a la sede, Calva Ruiz reconoció que es un tema que está pendiente, e incluso, propuso abordarlo durante su visita para buscar nuevas soluciones con la comunidad.

“Idear una manera en que sea mucho más amigable”.

Visite la página consulmex.sre.gob.mx y vaya al apartado de “protección” donde encontrara este menú con los teléfonos para contactar a los encargados de cada área o mande un correo electrónico a proteccionconlan@sre.gob.mx para que le orienten sobre qué pasos tomar para que le ayuden con su caso.

La invitación a que se acerquen, y vean al consulado como la primera puerta que deben de tocar para que justamente reciban una asesoría segura.

Calva Ruiz subrayó que es muy importante que la gente no se espere para pedir ayuda hasta que sientan que la situación ya se salió de control.

Es mejor preguntar a tiempo, pues así habrá más posibilidades de apoyar con información y recursos. Recuerde, siempre hay que consultar a los expertos cuando se trata de casos de inmigración, o si se es víctima de abuso y de violencia, y en el consulado le pueden orientar en todos estos sentidos.