Instalan clínica móvil para vacuna a comunidades más impactadas por COVID-19

Una clínica móvil fue instalada en un parque del sur de Los Ángeles, para facilitar el acceso a las vacunas de COVID-19, administrándolas directamente en las comunidades más impactadas.

El proceso en el centro de recreación South Park es bastante sencillo, las personas primero deben comprobar que tienen su cita, luego dan su información personal, posteriormente le ponen la vacuna y se esperan unos minutos para ver que no sufrió un malestar.



Graciela Gómez, de 81 años, vive con sus sobrinos y depende de ellos para trasladarse y aplaudió poder recibir la vacuna hoy en su propio vecindario, sin mucha complicación.



“Más tranquila, más confortable aquí, pues es el área donde vivo”, dijo Gómez.



“Venía de correr y me dijeron que podría traerla sin cita y me vine rápido”, contó Soledad Ramírez, trajo a su tía a vacunarse.

Aunque, la recomendación es hacer cita previa para esta jornada de vacunación en South Park que se extenderá hasta el viernes, el horario es de 8 a.m. hasta las 4 p.m. y el número de vacunas es limitado.

“Estas 800 vacunas, que no es tanto, se queden aquí en el Distrito 9”, señaló Angelina Dumarot, portavoz, concejal Curren Price.

Así que unas 200 vacunas serán repartidas diariamente, pero la próxima semana la clínica móvil continuará para ayudar a quienes tienen limitaciones para inocularse.



“Ya sabemos que han sufrido muchos desafíos que no pueden ir al sitio web, y que están llamando por horas. Estamos viendo que nuestros vecinos no están yendo al estadio de los Dodgers, a Pomona, a las universidades, y por eso estamos viniendo aquí”, dijo Dumarot.



Siendo precisamente estos vecindarios del sur de Los Ángeles, de los más abatidos por la pandemia. En este operativo la vacuna sigue siendo para mayores de 65 años y trabajadores de la salud.

“Lo que queremos es este proceso fácil para nuestra comunidad”, dijo Dumarot.

Una de las que se benefició de la iniciativa fue Ofelia Loeza, por ser sordomuda depende de otros para movilizarse y hoy se le facilitó vacunarse, algo que esperaba cumplir.

“He esperado mucho tiempo gracias siempre, soy una persona sordomuda, gracias por ayudarme”, dijo Ofelia Loeza en lenguaje de señas.

A quienes se pongan la vacuna en South Park se les dará una fecha para la segunda dosis, recuerde que es recomendable hacer una cita llamando a la oficina del concejal Curren Price del Distrito 9 al 323-846-2651.