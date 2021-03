Instalan avisos con mensajes para combatir el racismo en Los Ángeles

Tres vallas publicitarias, patrocinadas por la AIDS Healthcare Foundation, aparecieron el jueves en varias áreas de Los Ángeles con el mensaje #JustSayHello (Solo dí Hola) para alentar a la gente a saludar a quienes son diferentes a ellos, como un pequeño paso para luchar contra el racismo.

“Es un pequeño gesto que dice mucho y un paso en la dirección correcta para comenzar a sanar nuestra nación y comenzar conversaciones reales sobre la igualdad racial en este país”, dijo Kerman Maddox, fundador de Just Say Hello.

El grupo reconoció que la campaña no detendrá el racismo de inmediato, pero dijo que será un pequeño paso en la dirección correcta. Agregó que la división de la nación se ve particularmente acentuada por la matanza masiva de ocho personas, incluidas seis mujeres asiáticas, presuntamente a manos de un hombre blanco en el área de Atlanta el martes. Las autoridades aún no han determinado si la raza fue un factor en esos asesinatos.

Las vallas publicitarias se pueden encontrar en:

Hollywood: intersección del Bulevar Hollywood y la Avenida Normandie;

intersección del Bulevar Hollywood y la Avenida Normandie; Ladera Heights: intersección del Bulevar La Ciénega y la Avenida Centinela; y

intersección del Bulevar La Ciénega y la Avenida Centinela; y Exposition Park: intersección de la Avenida Vermont y el Bulevar Martin Luther King Jr. .

Los patrocinadores de la campaña instan a las personas a correr la voz utilizando la etiqueta #JustSayHelloChallenge y publicando fotos y videos en las redes sociales de su experiencia saludando a las personas que no se parecen a ellos.

El grupo también vende camisetas, máscaras y calcomanías con el mensaje Just Say Hello, que se pueden comprar haciendo clic aquí.

Además de la AIDS Healthcare Foundation, el programa cuenta con el apoyo de fondos de Amazon, USC, el banquero inversionista Jamie Montgomery y el concejal Mark Ridley-Thomas. Fue respaldado por la concejal Mónica Rodríguez, el Instituto de Bondad Bedari de UCLA y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur.