Instalaciones de la ciudad de Riverside volverán a abrir al público para servicios en persona

Las instalaciones de la ciudad de Riverside volverán a abrir al público para servicios y reuniones en persona a partir del lunes, aunque aún se requerirán cubrirse la cara para aquellos que no hayan sido completamente vacunados contra COVID-19.

"Excepto por horarios específicos debido a los niveles actuales de personal y con restricciones limitadas relacionadas con cubrimientos faciales, todos los departamentos de la ciudad ahora están abiertos al público para servicios en persona, incluyendo todas las reuniones del Concejo Municipal, juntas y comisiones", dijo el portavoz de Riverside, Phil. Pitchford.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La gran mayoría de las restricciones de COVID-19 de California se levantaron el martes, pero el gobernador Gavin Newsom advirtió que el virus aún está activo y que el uso de máscaras seguirá siendo una realidad para los residentes no vacunados.

Aunque las instalaciones de la ciudad volverán a abrir, Pitchford animó al público a seguir utilizando los servicios en línea cuando sea posible.

El horario de los edificios de la ciudad será: - Ayuntamiento, de 8 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes; - La Ventanilla Única en el tercer piso del Ayuntamiento, de 9 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes, excepto los miércoles, cuando el horario será de 10 a.m. a 4 p.m .; - Estaciones del Departamento de Policía de Riverside, de 8 a.m. a 11:30 a.m. de martes a jueves, se requieren citas de 11:30 a.m. a 4:30 p.m. y todo el día los lunes y viernes; - Ubicaciones de bibliotecas públicas, 2 p.m. a las 5 p.m. Martes a jueves, viernes y sábados de 11 a 14 hs.

Sin embargo, Pitchford dijo que el horario de la biblioteca se expandirá de 11 a.m. a 5 p.m. de martes a sábado a partir del 1 de julio.

Además, los centros de recursos para clientes de Riverside Public Utilities en los vecindarios del centro y Casa Blanca estarán abiertos entre las 9 a.m. y las 5 p.m. de lunes a viernes.

Los horarios de las instalaciones del parque se pueden encontrar en riversideca.gov/park_rec.