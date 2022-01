¡Inscríbase ya! Se acerca la fecha límite para solicitar seguro médico o prepárese para pagar una multa

Ahora sí, el tiempo se acaba, y si usted no se inscribe para tener cobertura médica antes del 31 de enero, podría quedar desprotegido en caso de necesitarla, pero, además, pagará una multa muy cara.

Mucha gente no piensa en el costo adicional de no tener seguro médico, pero la multa es de $800 por persona, y hasta $2,400 por una familia de cuatro, así que no vale la pena, sobre todo ahora que los seguros médicos están subsidiados por el gobierno, y podría pagar menos de 10 dólares al mes.

“Cuando las personas se enferman no solo afectan su salud, sino su trabajo, y esos son menos recursos para la familia”, dijo Dolores Huerta, líder comunitaria.

Dolores Huerta, lo dejo claro, el no pensar en nuestra salud, es descuidar a nuestra familia, y en estos momentos, tener seguro médico, es más barato que nunca, así que el costo, ¡ya no es pretexto!

“Ahorita hay fondos que recibimos del gobierno federal”, dijo Huerta.

Los operadores del programa de Covered California están listos para ayudarle a encontrar cobertura médica que se ajuste a sus necesidades financieras.

“Todos en este momento, si tienen ingresos de 20,30 y hasta 80 mil dólares, pueden calificar a subsidios”, dijo Patricia Izquierdo, portavoz de Covered California.

Más de medio millón de personas en el área de Los Ángeles aún no tienen seguro médico, y podrían calificar para recibirlo de forma gratuita o a muy bajo costo.

Podría pagar menos de 10 dólares al mes, y, además, se ahorrará la multa que el gobierno cobra a quienes no tienen cobertura, que es de $800 por persona.

Piénselo, porque si tiene una enfermedad o emergencia médica y no tiene seguro, y tiene que usar cuidaddos intensivos o ventilación, todo esto cuesta alrededor de $127 mil, añadió Izquierdo.

Con seguro médico, pagará solo una fracción de ese costo, pero ojo, porque este 31 de enero a la media noche, se cierra la ventana para inscribirse, así que llame en cuanto antes, al 1-800-905-3613, donde lo atenderán en español.

“Necesitamos los datos básaico, las personas que viven en tu casa, código postal, edades, ingreso y número de Seguro Social válido en EEUU. No queremos que nuestras familias latinas estén sin seguro médico durante el COVID-19”, agregó.

Todavía hay más de 500 mil personas en California que no se han inscrito, y podrían calificar para los subsidios que otorgó el presidente para asegurar que toda persona tenga cobertura, así que llame e inscríbase hoy mismo, porque después del 31 de enero, ya no podrá hacerlo sino hasta noviembre.