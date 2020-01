Inquilina denuncia supuesto acoso tras recibir orden de desalojo

En septiembre de 2019 Modesta Nicanor asegura que comenzó una pesadilla que lleva más de cuatro meses.

"Esta casa es control de renta ahora él nos quiere cobrar más", dijo Nicanor.

La Sra. Nicanor alega que hace ocho años rentó este hogar en Lincoln Heights que se encuentra bajo ordenanza de estabilización de renta de la ciudad de Los Ángeles, la cual sólo permite un incremento de alquiler anual del 4%.

"De renta $1,400 y quiere dos depósitos de $1,400", ella dijo.

Al rehusarse a pagar el doble de depósito, recibió una notificación a finales de septiembre argumentando que no podía tener una mascota y personas no autorizadas en la vivienda.

"Ahora dice que ella no conoce a mi hija, no conoce a mis dos hijos", dijo Nicanor.

A finales de noviembre del 2019 la familia Nicanor recibió una orden de desalojo y 60 días para abandonar la vivienda.

"Mi mayor temor de que digo a lo mejor viene y nos saca, se quedan mis cosas aquí adentro", ella comentó.

Nicanor de inmediato reportó su caso con el Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria, y como muestra una carta la agencia determinó que su desalojo es ilegal. Sin embargo, desde entonces la situación dice empeoró.

"Que alguien venga y que te grite, y la humillación más que nada; él le iba a pegar a mi hijo", dijo Nicanor.

En un vídeo de una vecina de la Sra. Nicanor muestra al dueño ingresando al hogar presuntamente sin un aviso de 24 horas.

"Cortó la chapa de la puerta y se metió", ella dijo.

El Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria asegura que investiga este caso y que el dueño no ha respondido al desalojo ilegal. En casos similares recomiendan respetar los términos del contrato y denunciar.

"Siempre continúe pagando la renta. Hay veces que le dicen no la necesito. Continúen pagando la renta", dijo Sandra Mendoza del Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de Los Ángeles.

Si el desalojo es inevitable tiene el derecho a una compensación monetaria.

"Eso puede correr de $8,200 a $20,000", comentó Mendoza.

La dueña de la propiedad que no quiso ser identificada nos dijo vía telefónica que la familia no respeta los términos del contrato, y que aunque les dieron una orden desalojo no sabían que era ilegal y que ahora tratarán de hacerlo conforme a la ley.