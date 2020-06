Inquietud entre funcionarios de salud por aumento de casos de COVID-19

Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles señalan que, sin una reversión dramática en el comportamiento público para controlar el coronavirus, “veremos muchas más muertes” y posiblemente nos quedaremos sin camas de hospital en cuestión de semanas.

Funcionarios de salud locales pintan una imagen grave de los picos hacia arriba en los casos de coronavirus y en la propagación y estiman que, en promedio, una de cada 140 personas en el condado de Los Ángeles está infectada con COVID-19 y es capaz de contagiar a otros, probablemente sin tener ningún síntoma o incluso sabiendo que llevan el virus.

Esa cifra ha aumentado dramáticamente desde la semana pasada, cuando la estimación era de una de cada 400 personas.

“Lo que esto significa es que es muy probable que los angelinos, cuando salen en las actividades de la vida diaria, estén en lugares o cerca de personas que actualmente están infectadas con el virus, y de hecho es probable que una gran tienda típica tenga múltiples personas infectadas que van de compras todos los días '', dijo el lunes el Dr. Roger Lewis, quien dirige los esfuerzos de modelado estadístico del condado.

La Dra. Christina Ghaly, directora de servicios de salud del condado, señaló el “cambio marcado'' en las hospitalizaciones durante la semana pasada, con más de 1.700 personas hospitalizadas actualmente, en comparación con las 1.300 a principios de junio.

Ghaly dijo que si esa tendencia continúa, el condado podría quedarse rápidamente sin camas de unidades de cuidados intensivos (UCI), lo que obligaría a los hospitales a ajustar las operaciones y crear espacio adicional en la UCI.

Las playas del condado de Los Ángeles estarán cerradas al público durante el fin de semana del 4 de julio en un esfuerzo por evitar grandes reuniones y propagar el coronavirus, anunciaron el lunes los funcionarios del condado.

Señaló que dado el período de incubación de 14 días del virus, incluso si la propagación se detiene de inmediato, un número incontable de personas ya se ha infectado y afectará el sistema de salud en las próximas semanas.

“El aumento del volumen de pacientes en nuestros hospitales probablemente llenará todas las camas de la unidad de cuidados intensivos que están disponibles actualmente '', dijo.

Lewis dijo que el problema irá más allá de las camas de la UCI.

“El aumento esperado en las hospitalizaciones, suponiendo que el aumento en (las tasas de transmisión) continúe ... sugiere que estamos en riesgo de quedarnos sin camas de hospital si no tomamos medidas para aumentar esa capacidad en las próximas dos o tres semanas'',dijo Lewis.

Hizo hincapié en que muchas de las personas que necesitarán esas camas en las próximas semanas “son personas que ya han estado expuestas''.

Las advertencias llegaron un día en que el condado anunció un récord diario de 2.903 nuevos casos de coronavirus, lo que llevó el total por encima de la marca de seis cifras, llegando a 100.772.

Long Beach y Pasadena, que tienen sus propios departamentos de salud, agregaron 186 casos más, lo que eleva el total del condado a 100,958.

Durante el fin de semana salieron a la luz varios videos en redes sociales de personas que se rehusan a usar un tapabocas en público.

El condado también anunció otras 22 muertes, mientras que Long Beach confirmó cinco muertes más, elevando el total del condado a 3,331.

Con los resultados de las pruebas ahora disponibles para más de 1 millón de personas, el 9% está dando positivo en el condado. El promedio de siete días de la tasa de positividad diaria aumentó de 5.8% hace dos semanas a 8.4% a partir del lunes.

Algunos funcionarios han atribuido el aumento de los casos en general al aumento de las pruebas, pero los funcionarios del condado dijeron repetidamente en los últimos días que las métricas demuestran claramente un aumento en la propagación de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus.

Las autoridades de salud dijeron el viernes que los casos que afectan a personas más jóvenes entre 18 y 40 años han aumentado un 42% en las últimas dos semanas, lo que hace que ese grupo de edad sea el factor determinante de los aumentos.

Los funcionarios de salud señalaron una variedad de problemas que llevaron al aumento en los casos, señalando un número cada vez mayor de personas que visitan restaurantes, bares, playas y tiendas, y también asistieron a protestas masivas contra la brutalidad policial y a familiares y amigos.

La directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer, reconoció el problema de la fatiga de la cuarentena y admitió que los residentes están ansiosos por volver a la vida normal y pueden ver la reapertura de las empresas como una señal de que el virus está desapareciendo, lo que lleva a una falta de distanciamiento social y un fracaso usar revestimientos faciales.

Florida es uno de los estados que más está viendo un alarmante aumento de contagios por la pandemia.

Ferrer dijo que el problema se desarrolló durante las últimas dos semanas, y dijo que durante el fin de semana del 20 de junio, aproximadamente 500,000 personas visitaron bares y locales nocturnos.

En respuesta a ese aumento, el gobernador Gavin Newsom ordenó el domingo que se cerraran todos los bares en el condado de Los Ángeles. Ferrer señaló que el condado de Los Ángeles promulgó una orden de salud local enmendada pocas horas después de ese anuncio, un indicio de que el condado ya se estaba preparando para hacer tal movimiento antes de la proclamación de Newsom.

El condado de Los Ángeles también anunció que todas sus playas estarán cerradas durante el próximo fin de semana de vacaciones del 4 de julio con la esperanza de evitar grandes reuniones.

Ferrer dijo que los restaurantes y bares continúan luchando para adherirse completamente a todos los protocolos de seguridad para operar. Dijo que de los establecimientos visitados por los inspectores durante el fin de semana, el 49% de los bares y el 33% de los restaurantes no cumplían con los requisitos de distanciamiento físico.



La directora de salud agregó que el 54% de los bares y el 44% de los restaurantes estaban violando el requisito de que los trabajadores usen mascarillas y escudos.

En general, se descubrió que el 83% de los restaurantes viola algún aspecto de las pautas operativas, al igual que el 65% de las tiendas minoristas.

“ ... Tres semanas después de la reapertura de los restaurantes para cenar en persona, todavía tenemos casi la mitad de nuestros restaurantes que no cumplen '', dijo. “... Hemos visto ejemplos de hacinamiento en nuestras playas y en algunos de nuestros espacios públicos y nuevamente notamos que las personas no usan sus cubiertas faciales y no están distanciados físicamente”.

Unos 100 residentes de un complejo de viviendas de trabajadores agrícolas en Ventura resultaton contagiados de COVID-19

También dijo que ha ocurrido una “explosión'' de nuevos brotes en los lugares de trabajo que funcionan sin protocolos de salud.

El condado optó por cerrar todas las playas durante el largo fin de semana de vacaciones, y la supervisora ​​Janice Hahn dijo a través de Twitter, “No podemos arriesgarnos a tener multitudes en la playa este fin de semana de vacaciones”.

La ciudad de South Gate, comenzando lo que podría ser una tendencia que se desarrolla a lo largo de la semana, anunció el lunes que cerrará todos sus parques de la ciudad el sábado para evitar reuniones a gran escala que podrían contribuir a la propagación del virus.