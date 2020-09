Inmigrantes podrían calificar por $600 en ayuda estatal

Los inmigrantes afectados por la pandemia podrían calificar para $600 dólares en ayuda estatal si el gobernador de California, Gavin Newsom firma el proyecto de ley AB 826. Los fondos serían destinados para que las familias más afectadas por la pandemia puedan comprar alimentos.

El gobernador, Gavin Newsom, tiene hasta el 30 de septiembre para firmar el proyecto de ley AB 826, el cual se estima beneficiaría a millones de californianos que se han visto su economía afectada por la pandemia.

Los efectos de la pandemia se hacen sentir con la escasees de comida en el hogar de Celia Ulín.

“No hay ayuda allá, a mi me toca quedarme con mis hijos, somos tres”, dijo Ulín, solicita ayuda en bancos de comida.

La madre soltera y desempleada asegura que alimenta a sus hijos con la ayuda de bancos de comida.



“Me dan comida, me regalan dinero, no mucho, pero es algo”, dijo Ulín.

maría de la luz ruiz también recurre a la asistencia alimentaria…



“Ha habido a veces que ni puedo para pagar la renta, ni para comer, por eso venimos a la comida”, dijo María de la Luz, recurred a asistencia alimentaria.



La ayuda para los inmigrantes que perdieron su trabajo o afectados por la contingencia de COVID-19 podría estar en camino, y es que la semana pasada, la legislatura estatal aprobó el proyecto de ley AB 826, impulsado por el asambleísta demócrata.

“Una asistencia de 600 dólares por cada adulto, ósea yo soy una pareja, madre y padre en una casa, queremos darle $600 dólares a cada adulto”, dijo Miguel Santiago, asambleísta demócrata de Los Ángeles.

Si el gobernador Gavin Newsom firma el proyecto de ley antes de que termine el mes de septiembre, la asistencia alimentaria de emergencia sería para los californianos de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio.



“Ojalá que tengamos suficiente dinero para poderle dar estos alimentos dos veces a la gente”, agregó Santiago.

Los fondos, aún no disponibles, tendrían que provenir del presupuesto estatal, afirmó el asambleísta Miguel Santiago.

Al ser aprobada, la ayuda sería distribuida en tarjetas prepagadas por bancos de comida y organizaciones sin fines de lucro con la supervisión del Departamento de Servicios Sociales de California.



“No se le va a pedir mucha información a la persona, pero tenemos que verificar que necesitan ayuda por COVID-19”, dijo el asambleísta.

María de La Luz Ruiz está entre los inmigrantes que no logró obtener la asistencia previa de $500 dólares del estado o ayuda local para la renta.



“Bajo las leyes de este país, no tenemos beneficios entonces si nos ayudaría mucho”, dijo María de La Luz Ruiz, recurre asistencia alimentaria.



Nosotros nos comunicamos con la oficina del gobernador, Gavin Newsom para conocer si planea firma este proyecto de ley, sin embargo, su portavoz no dijo que no comentan sobre legislaciones pendientes.