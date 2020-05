Inmigrante que perdió empleo se convierte en “La Reina de los Tamales”

Una inmigrante mexicana que perdió su empleo se ha convertido en “La Reina de los Tamales”, todo gracias al ingenio de los dueños de un bar en el centro de Los Ángeles que decidieron reinventarse en medio de la pandemia, vendiendo un menú muy especial.

El bar ubicado en la calle Spring ,“The Wolves”, fue uno de los miles de negocios que tuvieron que cerrar y decenas de empleados se quedaron sin trabajo, entre ellos Gabriela Lázaro.

Pero a los dueños del local se les ocurrió que ella pusiera su puesto de tamales frente al negocio para vender, y ellos también instalaron su puesto de“Limonadas para Adultos".

El menú es una combinación única: los deliciosos tamales cocinados por Lázaro, quien le dijo a Telemundo 52 que los favoritos de los clientes son los de puerco.

Pero para pasar los tamales de Lázaro se necesitaba también una bebida con un toque de alcohol.

La ingeniosa idea le ha devuelto una forma de ganarse un ingreso a esta inmigrante de Puebla, México.

"Sí sale para mis gastos, para mi renta y para invertir otro poquito", dijo Lázaro, apodada "La Reina de los Tamales".

“Hay bastantes personas que no están empleadas. y ésa es mi manera de ayudar", dijo Isaac Mejía, propietario del bar "The Wolves".

No es sorpresa que los sabrosos tamales de Lázaro hayan sido un éxito.

"La gente llegó y en los primeros dos días se vendieron todos los tamales", señaló Lázaro.

Y que la iniciativa se haya regado como pólvora en las redes sociales, así fue que Lázaro se ganó su nuevo apodo.

"Mucha gente me dijo, ‘oh te venimos a conocer’, me dicen , ‘me gustan los tamales, los haces riquísimos, no los había probado’”, contó Lázaro.

La razón es que ella los hace con un ingrediente que le sale del corazón.

"[Hace los tamales] con cariño, como si fuera a cocinar para mi familia", dijo Lázaro.

Además de la buena venta que siempre cae bien en estos tiempos de crisis, lo que más agradece es la solidaridad que ha recibido de los dueños del restaurante.

"Tengo una familia aquí con ellos, y con la comunidad”, agregó Lázaro.

Esto le ha permitido transformar la adversidad en una esperanzadora forma de ganarse la vida.

“Aparte de lo que me compran, me dan propina y me dan ánimo”, dijo Lázaro.

Lázaro y las "Limonadas para adultos", que, ojo, son para llevar, y hay limonada también sin alcohol, son para consumir en casa y están de viernes a domingo a partir de las 2 p.m. hasta las 8 de la noche en el bar“The Wolves”.