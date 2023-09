Vándalos en carritos de golf dañan casi dos docenas de vehículos en el Inland Empire

Vándalos, posiblemente moviéndose en un carrito de golf, dañaron casi dos docenas de vehículos en una ola que dejó a muchos residentes indignados en una comunidad de Inland Empire.

El incidente ocurrió entre la madrugada del domingo y el lunes por la mañana en la comunidad de Silver Lakes, a unas 15 millas al norte de Victorville. A muchos de los autos les cortaron las llantas y les rompieron las ventanas, lo que, según los investigadores, pudo haber sido hecho con pistolas de aire comprimido.

Un video de vigilancia granuloso, del domingo alrededor de las 5:30 a.m., mostró un carrito de golf con luces delanteras y traseras al detenerse en una avenida. Según el vídeo, al menos dos personas salen y parecen estar haciendo algo en un camino de entrada al otro lado de la calle.

El incidente, captado en video, mostró a la persona golpeando repetidamente las ventanas y sensores del vehículo.

“Corrieron y rompieron dos de nuestras ventanas, cortaron los neumáticos de tres de nuestros vehículos”, dijo Jennifer, que sólo quiso dar su nombre por razones de seguridad.

Ella cree que los mismos vándalos también atacaron a otros vecinos de la comunidad.

“No necesitaba esto un domingo por la mañana. Se suponía que sería un buen día con mi familia”, dijo Jennifer.

NBC4 contó al menos 21 autos y camionetas con llantas pinchadas, ventanas rotas o la letra X rayada en el costado de sus puertas.

El oficial de cumplimiento del código de Silver Lakes, Anthony Chávez, está documentando todo el vandalismo y tomando informes de las víctimas.

“¿Por qué alguien haría tanto daño? Parecía una zona de guerra por esta calle”, dijo. “Todos los vehículos: llantas pinchadas, llantas pinchadas, llantas pinchadas”.

A otra mujer, Marie, le destrozaron su todoterreno. Ella cree que es trabajo de jóvenes que viven en la comunidad, ya que es muy remota.

“Nadie viene aquí sólo para poner X en los autos. Estos son niños que se supone que no deben estar viajando en carritos de golf”, dijo Marie.

Quienquiera que lo esté haciendo le está costando mucho dinero a la gente, uno de ellos es Joseph León. Le rompieron una ventana y le pincharon los neumáticos de su camioneta de trabajo. Le costó $350 de su bolsillo.

“Me enoja”, dijo León.

También enoja a Jennifer. Sus reparaciones costarán miles de dólares, por lo que tendrá que presentar una reclamación al seguro. Su deducible es de $700.

“Simplemente no entiendo cuál era el propósito de hacer esto”, dijo Jennifer. “Somos una comunidad tranquila y sé que todos quieren sentirse seguros aquí”.

Los investigadores piden ayuda para identificar a los vándalos. Cualquier persona que tenga información o video de vigilancia debe llamar al Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.