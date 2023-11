Buscan a posible pirómano tras cuatro incendios consecutivos en Inland Empire

Investigadores de Inland Empire buscan a un posible pirómano en serie tras responder a cuatro incendios sospechosos a pocas cuadras uno del otro este fin de semana.

Los incendios incluyeron uno en un consultorio dental de San Bernardino. El Dr. Sanjay Patel dijo que su corazón se entristeció cuando vio lo que quedaba de su letrero afuera de su oficina.

“Verlo destruido en tan poco tiempo es realmente desgarrador”, dijo el Dr. Patel.

Al principio pensó que alguien había iniciado un incendio en un contenedor de basura para mantenerse caliente.

“No pensé que fuera nada sospechoso ni nada por el estilo, son simplemente personas sin hogar”, dijo el Dr. Patel.

Luego, el Dr. Patel se enteró de los otros incendios que ocurrieron a aproximadamente una cuadra de distancia, y todos ellos estallaron en aproximadamente el mismo período de cinco horas el sábado.

“Esto surgió de la nada, no esperaba que sucediera algo así aquí”, dijo Patel.

Los investigadores del Departamento de Bomberos del condado de San Bernardino dijeron que los dos primeros incendios se iniciaron en un edificio vacío que solía ser parte de la American Sports University.

Un incendio ocurrió el sábado, alrededor de las 5:40 p.m., y otro ocurrió esa misma noche alrededor de las 9 p.m. En ambos casos, los bomberos lograron apagar las llamas antes de que se salieran de control.

Los equipos de bomberos que respondieron a los dos primeros incendios notaron que salía humo de un edificio vecino, alrededor de las 9:21 p.m.

Ese edificio también tenía un incendio en su interior y los bomberos también encontraron a alguien colgado de una ventana. Rescataron a esa persona que no resultó herida.

Alrededor de las 10 de la noche, alguien encendió el fuego del contenedor de basura que destruyó el letrero del Dr. Patel.

“Cuando hay cuatro incendios en un período de cinco horas dentro de un radio de cuadra y media, eso es obviamente sospechoso”, dijo Jeff Kraus, portavoz de la ciudad.

Dijo que los líderes de la ciudad están trabajando muy de cerca con la policía y los investigadores de bomberos para tratar de identificar al pirómano o pirómanos.

En este momento aún no está claro si los incendios del sábado están relacionados con un pequeño incendio ocurrido el 17 de noviembre en el edificio de la American Sports University, dijo Kraus. Allí los bomberos tuvieron que rescatar a tres personas que se encontraban en el interior.

“Esperamos poder identificar al individuo o individuos responsables para que no se inicien incendios adicionales antes de que miren un lugar donde hay gente viviendo allí”, dijo Kraus.

En cuanto al Dr. Patel, se alegra de que su edificio no se haya incendiado y espera que su seguro cubra los daños.

“Al reclamar esto, espero no perder mi póliza porque la otra cosa de la que debes preocuparte es que cuando reclamas vandalismo, empiezan a no querer cubrirte y eso también se convierte en un problema”, dijo Patel.

Los investigadores esperan que los videos de vigilancia de las empresas cercanas les ayuden a identificar a la persona que inició estos incendios.

Cualquier persona que tenga información debe llamar al Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.