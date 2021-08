Iniciativa busca ampliar oportunidades para la comunidad artística y creativa

Expo Compositores Foundation de Los Ángeles unirá a tres exponentes musicales de alto calibre, este lunes 23 de agosto en los estudios de grabación de Clear Lake Recording Studios en la ciudad de Burbank, para darle vida a nuevas composiciones y letras, aportando cada uno su magia, inspiración, experiencia, voz y talento.

Allí estará el destacado y premiado productor musical Humberto Gatica, la reconocida compositora e intérprete Marcela De La Garza y la cantante Perla López, considerada la nueva voz de México, entre otros.

Todos ellos forman parte de una ambiciosa iniciativa musical, que además de unir sus diferentes talentos en torno a la creación musical, pretenden crear El Hogar del Compositor en la ciudad de Los Ángeles, entre diversos proyectos enfocados en mejorar y ampliar las oportunidades para la comunidad creativa y artística local.

Humberto Gatica es un icono y orgullo hispano dentro de la industria de la música. Cuenta con 18 Grammys y ha trabajado los proyectos de una extensa lista de artistas de renombre como Chicago, Barbara Streisand, Tina Turner, Dianna Ross, Elton John, Julio Iglesias, Whitney Houston, Mariah Carrey, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Josh Groban, Luis Miguel, Ricky Martín, Alejandro Fernández, Laura Pausinni y La Ley, entre otros.

Ha producido inolvidables temas que nos han tocado las cuerdas del alma, con éxitos como el de Celine Dion My Heart Will Go On, película de “Titanic", y los famosos hits Thriller y Bad de Michael Jackson.

La compositora e intérprete Marcela De La Garza cuenta con una amplia trayectoria musical. Ha colaborado en más de 50 temas, grabados por artistas de renombre como Gloria Trevi, Thalía, Paulina Rubio, Timbiriche, María José y Fey, entre otros.

Sus canciones, como 'Esa Hembra Es Mala', interpretada por Gloria Trevi, han sido utilizadas en icónicas telenovelas como “Teresa”. Además, cuenta con una extensa carrera paralela como intérprete de música cristiana.

Se une a ellos Perla López, reconocida como la nueva voz de México. Su voz está llena de matices y contrastes combinando pasión, sentimiento y técnica que le permite brillar en cualquier género.

La joven promesa obtuvo el apoyo de la fundación Expo Compositores, gracias a la visión de la Dra. Rosalía García, fundadora y directora desde hace cinco años de Expo Compositores México.

Allí ha desarrollado importantes eventos donde miles de compositores e intérpretes de toda Latinoamérica, son homenajeados.

Expo Compositores Foundation prepara el gran lanzamiento de Perla López para dar a conocer el enorme talento de esta artista emergente a nivel mundial.

La combinación de talento y experiencia del maestro Humberto Gatica, Marcela de La Garza y Perla López, es parte fundamental en la creación de la nueva generación de la música, que sigue dando pasos, creando e inspirando en sus diversos estilos. De ahí la importancia de crear un espacio dedicado a fomentar, educar y cuidar a los compositores de la música.