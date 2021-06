Inician construcción de estación para conectar línea de Metro con LAX

Equipos de construcción comenzaron este lunes la construcción de la tan esperada estación de tren ligero que conectará a los pasajeros de la Línea Crenshaw / LAX, casi terminada, con el Transporte Automatizado de Personas (APM), actualmente en construcción, del aeropuerto.

“Finalmente, estamos aquí para traer un tren a los aviones ... Los angelinos literalmente han estado esperando esto toda su vida '', dijo el alcalde Eric Garcetti.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Se espera que el proyecto del conector del metro del aeropuerto, de $ 898.6 millones, esté listo en 2024 e incluirá plataformas de tren, una plaza de autobuses de 16 plataformas, un centro de bicicletas, una zona de entrega de vehículos privados y acceso directo al Transporte Automático de Personas de LAX, un sistema de trenes de 2.25 millas con seis estaciones totales que conectarán a las personas con sus terminales y una instalación de alquiler de autos.

Se espera que ese sistema de trenes esté listo para los pasajeros en 2023. Se espera que la Línea Crenshaw / LAX se complete a finales de este año.

“Todos los que viajan hacia o desde LAX deben tener acceso a un transporte público moderno y confiable que los lleve a su destino a tiempo'', dijo Garcetti. “AEl Conector de Metro y el Aeropuerto es un paso histórico hacia la reinvención de cómo los viajeros experimentan nuestro aeropuerto, un punto de inflexión que será una fuente de empleo y crecimiento económico, reducirá la congestión y ayudará a que nuestro aeropuerto se dé cuenta de su potencial como puerta de entrada de clase mundial a Los Ángeles”.

La estación de conexión, que se llamará Aviation / 96th Street Station, también tendrá un centro de servicio al cliente de Metro, quioscos de información interactivos, baños públicos y espacio comercial. La estación se está construyendo para cumplir con los criterios para una calificación Dorada de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental y tendrá más de 550,000 kilovatios de paneles solares, paisajismo nativo y estaciones de carga de autobuses eléctricos.

“Lo que verán construido aquí no es solo otra plataforma, ni siquiera es la plataforma de tren ligero más grande del sistema de Metro. En realidad, es una estación, es un centro, es un lugar de reunión. Habrá amenidades, habrá un centro de bienvenida allí, habrá baños allí. Eso es un poco inusual para el sistema de tránsito en Los Ángeles”, dijo el concejal Mike Bonin.

Imágenes: Así es como se verá el Transporte Automatizado de Personas de LAX

“Esta será la puerta de entrada al aeropuerto y el traslado del transporte público al aeropuerto. Va a ser algo asombroso. Hoy es solo el comienzo”.

El proyecto está financiado, en parte, a través del impuesto a las ventas recaudado por la Medida R, una medida de votación aprobada en noviembre de 2008, y la Medida M, una medida de votación aprobada en noviembre de 2016, dijo Garcetti.

“Este es uno de los muchos proyectos que la Medida M, la iniciativa de transporte más grande a nivel local en la historia de Estados Unidos por dos veces, está haciendo en todo nuestro condado, incluidas 15 líneas de tránsito que se están ampliando o construyendo nuevas, incluida la [Línea] Crenshaw / LAX Line que se conectará aquí y que se abrirá muy pronto'', dijo Garcetti. Añadió que el Metro

El proyecto de Conector del Aeropuerto es uno de los 28 proyectos que la ciudad está acelerando para abrir antes de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles.

El senador estatal Ben Allen habló sobre crecer en Los Ángeles y desear poder viajar por la ciudad en transporte público, como lo hizo cuando tenía 12 años mientras visitaba Londres.

“Siempre pensé, ¿por qué no tenemos esto en nuestra ciudad? Tan maravilloso que es Los Ángeles, es tan peatonal, el clima es tan fantástico, ¿por qué no tenemos un sistema como ese? ¿Por qué no somos parte de la liga de ciudades civilizadas que tiene un sistema de metro decente?”, dijo Allen.

El proyecto expande esa área del aeropuerto en 283,000 pies cuadrados.

La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, recordó que al crecer en Los Ángeles nunca soñó con un sistema mejor para llegar al aeropuerto porque no sabía nada diferente. Eso cambió cuando visitó Atlanta.

“Aterricé en el aeropuerto de Atlanta por primera vez y me enteré de algo que se llama MARTA y que podía subirme al MARTA en el aeropuerto e ir a mi hotel. Alucinante”, dijo.

Agregó que seis meses después, mientras trabajaba como representante de campo para la senadora estatal Diane Watson, escuchó a Watson y al entonces alcalde Tom Bradley hablar sobre la posibilidad de que una línea de metro de Los Ángeles viaje por el Bulevar Crenshaw y se conectara al aeropuerto.

En 1988, cuando Bradley era alcalde, la Comisión de Transporte del Condado de Los Ángeles estudió la viabilidad de tener una Línea de Metro de Los Ángeles que se conecte a LAX, dijo Garcetti. El plan final del proyecto fue adoptado por la Junta Directiva de Metro el 27 de junio de 2019.

La Junta Directiva de la Autoridad de Transporte Metropolitano aprobó el jueves un programa piloto de 23 meses que hará que los autobuses y trenes de Metro sean gratuitos para los estudiantes a partir de agosto y para todos los pasajeros de bajos ingresos a partir de enero.

“Para ser un aeropuerto de clase mundial, debemos crear opciones de transporte de clase mundial para los empleados y nuestros huéspedes. Este conector de Metro hará precisamente eso'', dijo el director ejecutivo de Los Angeles World Airports, Justin Erbacci.

“La estación AMC también proporcionará múltiples conexiones al sistema de Metro '', dijo la directora ejecutiva de L.A. Metro, Stephanie Wiggins, “ y ayudará a los empleados y viajeros del área del aeropuerto a llegar fácilmente a donde necesiten ir en nuestra región”.