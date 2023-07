Tiroteo en Inglewood cobra la vida de un hombre y deja dos gravemente heridos

La policía investiga un tiroteo en donde murió un hombre de 40 años y otros dos resultaron heridos de gravedad en Inglewood.

La policía de Inglewood dijo que el tiroteo ocurrió el miércoles, a las 10:15 p.m., frente a una tienda ubicada en la cuadra 900 de la Avenida Rosewood, cerca de la Calle West Arbor Vitae.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a tres personas baleadas. Dos fueron trasladados de urgencia al hospital en estado crítico y la tercera víctima, de 40 años, murió en el lugar.

El hombre que empujó dos carritos de vendedores ambulantes a las afuera del estadio SoFi en Inglewood el pasado fin de semana pidió disculpa públicas el miércoles.

La estación hermana NBCLA habló con una mujer que dijo que era la hermana de la víctima fallecida.

“Era una persona muy agradable, no tenía enemigos. No sé cómo explicarle a mi mamá que su hijo ya no está”, dijo María Rodríguez, hermana del hombre asesinado a tiros.

Rodríguez dijo que su hermano es padre de dos niños.

La policía no ha realizado ningún arresto y pide al público que llame a las autoridades si tienen alguna información sobre este caso.