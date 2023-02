Padres expresan su preocupación por el posible cierre de la Escuela Worthington

Docenas de padres, estudiantes y maestros se reunieron afuera de la escuela primaria Worthington preocupados porque el Distrito Escolar Unificado de Inglewood (IUSD) tiene a su escuela en el punto de corte para el cierre.

“Estamos aquí para exigirle que mantenga nuestra escuela abierta”, dijo Victoria Preciado, madre de un estudiante de la Escuela Primaria Worthington.

El destino de la Escuela Primaria Worthington está siendo examinado actualmente por el Comité de Cierre y Consolidación Escolar del distrito. Las escuelas de todo el distrito han visto una disminución en la inscripción durante la última década.

“Pasamos de unos 18,000 estudiantes a unos 8,000”, dijo el Dr. James Morris, administrador del condado para el IUSD.

La escuela está en el medio de un vecindario y mucha gente camina con sus hijos a la escuela y tiene un sólido programa de inmersión en español.

“Soy hispano, pero mis hijos no hablan español, pero gracias a la inmersión en español, mis hijos pueden leer, escribir y entender el español”, dijo Cristal Magallanes, padre de un estudiante de la Escuela Primaria Worthington.

Los padres creen que el distrito quiere cerrar Worthington debido a su proximidad a nuevos proyectos inmobiliarios y usar el terreno para construir viviendas. Esto ya se hizo en un terreno del distrito no utilizado.

La Escuela Primaria Warren Lane y su terreno puede venderse o utilizarse para proyectos inmobiliarios y el distrito dice que aún está decidiendo, pero niega que existan tales planes para Worthington.

“No se ha discutido nada sobre este sitio”, dijo Morris.

El distrito dice que no se ha tomado una decisión sobre la Escuela Primaria Worthington, pero los maestros y los padres creen que la escritura está en la pared, por el hecho de que hay un comité de consolidación y cierre de la escuela en lugar de un programa de retención de estudiantes.

“Su plan es cerrar nuestra escuela”, dijo Preciado.

